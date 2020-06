Ericailcane arriva a Ravenna: inaugurata la mostra a Palazzo Rasponi

È stata inaugurata oggi, sabato 6 giugno, la mostra dell’artista Ericailcane (uno dei nomi di punta della street art italiana ) a Palazzo Rasponi in piazza Kennedy a Ravenna, che si protrarrà fino al 7 luglio.

La mostra si snoda in 6 grandi sale: una sala per grandi disegni in bianco e nero inediti; la sala video; la ‘sala potente di fuoco’; la ‘sala rane pirata’; la ‘sala disegni neri e il buio’ e per finire grandi disegni a colori.

Ravenna dedica così ad Ericailcane una delle mostre più ricche per quantità e varietà: l’artista è infatti legato alla città, dove ha realizzato uno dei suoi lavori più grandi e importanti, in zona Darsena.

Info: ERICAILCANEMOSTRARAVENNA