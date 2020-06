Ravenna Teatro. Rimborso biglietti spettacoli annullati causa Covid. Ecco come ottenere il voucher

Sono stati otto gli spettacoli della Stagione dei teatri di Ravenna annullati a causa dell’emergenza Covid-19, due tra quelli fissi in abbonamento – I Miserabili, dal 24 al 27 febbraio (poi posticipato dal 17 al 19 aprile), e Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, dal 26 al 29 marzo – e sei tra i titoli a scelta (Agamennone, 4 marzo, Mario e Saleh, 6 marzo, Va Pensiero, 13 e 14 marzo, In nome del padre, 18 marzo, Elsewhere, 18 aprile, Inflammation du verbe vivre, 22 e 23 aprile).

Dal 15 giugno Ravenna Teatro apre ai propri spettatori e spettatrici la procedura per ottenere i rimborsi di tali spettacoli.

In cosa consiste il rimborso?

In ottemperanza al decreto legge del 17 marzo (art. 88) il rimborso avverrà tramite l’emissione di un voucher di importo uguale al credito dovuto e avrà una validità di 18 mesi dal giorno dell’emissione e sarà spendibile per gli spettacoli e gli abbonamenti alla Stagione dei teatri 2020-21.

Quando effettuare la richiesta del voucher?

I titolari di biglietti e gli abbonati alla Stagione potranno richiedere dal 15 giugno al 30 settembre il voucher di rimborso dell’importo speso per l’acquisto dei biglietti e della quota parte dell’abbonamento per gli spettacoli annullati.

Come richiedere il voucher?

Il voucher si potrà richiedere in due modi:

1. Via mail scrivendo a biglietteria@ravennateatro.com inviando in allegato (scansione o foto) la copia dei biglietti per cui si richiede il rimborso. Nella mail deve essere indicato nome e cognome dei titolari del tagliando di ingresso, turno dell’abbonamento, e segnalare se si fa parte di un Cral, gruppo organizzato o istituto scolastico. Si chiede di lasciare un recapito telefonico per eventuali necessità.

2. Telefonando il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 al numero 378 3046661. Il personale di Ravenna Teatro fornirà assistenza a chi ha difficoltà a seguire la pratica on-line.

Come ritirare il voucher?

Il voucher sarà inviato via mail o consegnato presso la biglietteria del teatro Rasi previo appuntamento telefonico a partire dal mese di luglio. Sarà cura di Ravenna Teatro trovare le soluzioni migliori per venire incontro a ogni necessità che abbonati e possessori di biglietti desiderassero segnalare.

Come utilizzare il voucher?

Il voucher potrà essere usato per l’acquisto di biglietti o di abbonamenti alla prossima Stagione dei teatri e potrà essere utilizzato anche più volte, fino a esaurimento del suo importo. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d’ingresso.

Si ricorda che è assolutamente necessario conservare i biglietti per i quali si richiede il rimborso perché andranno consegnati in biglietteria entro la data in cui verrà speso il voucher.

Come comunicare la rinuncia al rimborso?

Alcuni spettatori hanno deciso di rinunciare al rimborso per sostenere l’attività di Ravenna Teatro. Nel ringraziare di nuovo quanti di voi hanno già anticipato questa intenzione, si invita a scrivere a biglietteria@ravennateatro.com per comunicare la propria scelta.

Info:

link con tutte le modalità per ottenere il voucher: www.ravennateatro.com/novita/

gli uffici di Ravenna Teatro sono raggiungibili telefonicamente, via mail e attraverso i canali social

Tel. 378/3046661

info@ravennateatro.com – organizzazione@ravennateatro.com

fb Ravenna Teatro – Instagram Ravenna Teatro