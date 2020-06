Viaggio nell’Archivio Storico di Ravenna. “Legami nascosti. Segni dell’infanzia abbandonata a Ravenna tra XVIII-XIX secolo

All’indomani della Giornata Internazionale degli Archivi, prosegue il viaggio negli Archivi di Stato sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per far conoscere al pubblico luoghi ricchi di storia e memoria e divulgare le competenze di conservazione, divulgazione e di sorveglianza sul territorio del patrimonio archivistico e documentario di proprietà della Repubblica Italiana.​

Il video dell’Archivio di Ravenna (https://youtu.be/Hq8LgRMYxqM) presenta invece “Legami Nascosti … segni dell’infanzia abbandonata nei secoli XVII-XIX, una mostra virtuale realizzata con “i segni” lasciati dalle madri al momento dell’abbandono dei loro bambini presso il brefotrofio di Ravenna. Sono oggetti di identificazione – gioielli, cuori, medaglie, nastri, frammenti di tessuti, ricami – che spesso la madre divideva in due parti, nella speranza di poter riunire un giorno le due metà.

I filmati dei diversi Istituti del Mibact – dei 103 archivi presenti sul territorio nazionale – hanno l’obiettivo di far conoscere il patrimonio nazionale e, con esso, le numerose professionalità che si occupano di beni culturali.

Tutte le iniziative degli ARCHIVI, proposte al pubblico per una fruizione online e adesso anche dal vivo, sono raccolte nella sezione Archivi del data base complessivo della pagina La cultura non si ferma, sul sito www.beniculturali.it/laculturanonsiferma