“Galleria Giardino” alla Rocca Brancaleone con le opere di Sabina Morgagni

Venerdì 12 giugno, alla Rocca Brancaleone, Sabina Morgagni allestisce Galleria Giardino, un’ esposizione di opere che potrà essere visitata dalle 11, mentre alle 18 ci sarà un aperitivo al Brancaleone.

Una passeggiata tra opere in smalto colato ed acrilico, secondo lo stile particolare e personale dell’artista che è possibile vedere anche sul sito: www.officinaplayground.it

Il percorso va da quadri degli anni 2008-2009 fino ad opere attuali, con soggetti che vanno dagli animali e vegetali , ai simboli del Rinascimento, oppure del Circo e della Commedia dell’Arte.

L’esposizione è realizzata in collaborazione con RoccaLab, il progetto di gestione ed animazione della Rocca Brancaleone.

Sabina Morgagni è nata a Ravenna a nel 1976. Dopo gli studi liceali si è laureata al DAMS Teatro con una tesi sui manoscritti per Teatro di burattini di una famiglia d’arte ravennate, i Monticelli.

Nipote del macchiaiolo fiorentino-orvietano Gino Frittelli, dipinge soprattutto a partire dagli anni di studio universitario bolognese. Nel mentre si diploma alla scuola per Burattinai ed operatori del Teatro di Figura, corso biennale a cura di enti regionali e gestito dalla compagnia “Arrivano dal mare!” di Cervia.

Circo, marionette, pagliacci e trampolisti, musici e burattini sono sia i suoi soggetti pittorici che ambiti professionali.

Il coinvolgimento nel mondo di maschere e marionette la porta a scegliere di rappresentarle in pittura soprattutto tramite il movimento che le caratterizza, e lo fa tramite una trama di profili in smalto, operati di getto e in sintonia col movimento che l’immagine mentale presuppone, più che con regole o canoni pittorici che abbiano come ideale la fedele rappresentazione del reale.

Le anatomie decisamente non naturalistiche interpretano le figure nel loro emergere a livello immaginativo, per poi seguire le regole della forza di gravità e, tramite il gesto e la fluidità della vernice, fissarsi nell’istante del concepimento dell’idea del soggetto pittorico.

Il colore acrilico va poi a definire e guidare in tutti i lavori l’opera di evidenziazione del soggetto e di rifinitura dei paesaggi o dei dettagli.

In questo ambito di “caduta libera di colore su un’idea appena concepita” la sua ultima ricerca dal titolo Lumen ha prodotto risultati interessanti.

Infatti in ogni opera sono presenti contemporaneamente più soggetti, formati dagli stessi intrecci di linee di smalto, ma che si evidenziano in maniera complementare a seconda del tipo di lampada e di pigmento usati.

Autodidatta, ha collaborato con la mosaicista Ines Morigi Berti di Ravenna, con esiti di interpretarzioni a mosaico di dipinti e cartoni che sono stati esposti presso “I mosaici di Lastrucci” di Firenze, galleria-laboratorio della meravigliosa famiglia di Commesso Fiorentino.

Ha esposto a Roma, Bologna, Ravenna, Firenze in gallerie e locali, con mostre personali e collettive.