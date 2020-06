Faenza. Riapre Palazzo delle Esposizioni con il Festival Sorelle di corpo

Riapre il Palazzo delle Esposizioni di Faenza, e il festival Sorelle di Corpo è pronto ad accogliere i visitatoti. A partire da sabato 13 giugno, e per tutti i successivi weekend del mese, sarà possibile visitare le mostre fotografiche di Valentina Botta e del Gruppo Fotografia Aula 21, e quella artistica di Valentina Crasto.

“A raccontare le mostre ci saranno le curatrici del Festival, Angela Molari e Veronica Bassani, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di questo grande progetto e di tutte le sue tappe – spiegano da Fatti d’Arte Associazione Culturale – . Accanto alle esposizioni, sarà possibile conoscere da vicino anche l’ultimo progetto di Farsi Prossimo, con una capsule collection estiva creata dalle sarte di Dress Again”.

Ogni appuntamento sarà reso speciale dalla presenza di un ospite sempre diverso, che arricchirà l’esperienza di visita e parlerà del festival e delle sue tematiche da un punto di vista personale ed inedito, coinvolgendo i visitatori in questa riflessione.

“In questi mesi non facili, dove la lontananza fisica era un dovere ed una responsabilità verso il prossimo, il Festival Sorelle di Corpo ha scelto di non fermarsi e starvi vicino virtualmente, per continuare a condividere il suo messaggio di empowerment femminile e parità di genere” – commentano dall’Associazione faentina – . I talk, le conferenze e gli eventi si sono spostati dallo spazio pubblico a quello digitale, coinvolgendo nuovi ospiti ed ancora più persone. Tutto questo materiale è stato raccolto e costituisce un database sempre disponibile sui nostri canali social Instagram e YouTube, con le interviste alle protagoniste del festival ed i loro interventi. Ma Sorelle di Corpo è anche e soprattutto un progetto artistico, con ben tre mostre allestite. E, come accade sempre per l’arte, il miglior modo per viverla è di persona, interagendo con le opere esposte. Ecco perché abbiamo deciso di riaprire le porte di Palazzo delle Esposizioni e dare la possibilità a tutti e tutte di accedere alle sue sale in sicurezza”

“E’ con grande piacere che possiamo annunciare la ripartenza del progetto culturale “Sorelle di corpo” – ha dichiarato l’assessore Massimo Isola – . Al centro di questo progetto c’è una preziosa mostra che abbiamo inaugurato proprio pochi giorni precedenti il lockdown e che abbiamo poi dovuto sospendere. In questi mesi l’esposizione ha proseguito il proprio cammino attraverso strumenti digitali, con risultati sorprendenti, per intensità e partecipazione. Vinta la sfida della emergenza, ora la mostra torna visitabile anche dal vivo, negli ampi spazi del Palazzo delle esposizioni. Fatti d’arte, l’associazione che ha pensato e coordinato il progetto, racconterà attraverso proposte creative drammi e temi propri del nostro tempo. Lo farà con attenzione e curiosità. In scena troveremo fotografie, pitture, tele e arti applicate che partono dal tema generale della violenza sulle donne per analizzare tanti aspetti critici della nostra società contemporanea. Così, nella estate creativa faentina, ecco un’altra proposta forte e intelligente. Stiamo costruendo un’offerta culturale ampia e di qualità, questa mostra è un tassello di questo mosaico colorato che, nonostante le problematicità logistiche proprie di questi tempi, saprà animare Faenza nei prossimi mesi”.

Si parte sabato 13 giugno, con la prima ospite in programma. L’artista Valentina Crasto parlerà personalmente del suo lavoro in mostra “Opera: primo studio”, una serie di tele in canapa su cui ha modellato figure femminili leggere ed eteree, che prendono forma dall’intreccio di fili multicolore.

Domenica 14, i giovani fotografi del Gruppo Fotografia Aula 21 saranno le guide all’interno della sala a loro dedicata, e racconteranno il progetto “RitrovarSÌ”, spostando l’attenzione sul concetto di corpo e percezione di sé in età adolescenziale.

Questi gli appuntamenti del primo weekend, ma sui canali social Facebook ed Instagram sarà possibile rimanere sempre aggiornati su tutto il calendario.

Il team del Festival garantirà l’adozione di tutte le misure di precauzionali, in accordo con quanto previsto dalle linee ministeriali.

Tutti gli appuntamenti sono riservati ad un numero limitato di persone e su prenotazione, dal link Eventbrite oppure chiamando il numero 339 4741059.