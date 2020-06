Ruggero Sintoni (Accademia Perduta/Romagna Teatri): dateci una data per riaprire i teatri senza il contingentamento

Da oggi 15 giugno i teatri possono riaprire. Ma quanti teatri apriranno sul serio, cioè saranno in grado di allestire spettacoli sostenibili economicamente per via del contingentamento? È la grande domanda che si pone un uomo di teatro come Ruggero Sintoni. Che fa una richiesta, forte.

“Da domani (oggi per chi legge, ndr) riapriranno i teatri e i cinema, ma sono contingentati! La Regione E.R. prima fra tutte ha abolito il numero massimo dei 200 spettatori in tutto (al chiuso), ma con la contingentazione e i distanziamenti le agibilità si ridurranno a un quarto o a un quinto delle capienze… Per i teatri privati a “vocazione e interesse pubblico” come i Centri di produzione (noi, lo siamo) e per i privati, manca quindi la sostenibilità economica! I giornali di questi giorni danno grande enfasi alle riaperture dal 15 giugno, fanno bene, perché è un segnale di positività. Ma per le imprese e per i lavoratori il problema del lavoro e dell’occupazione non si è certamente risolto, così pure per le decine di migliaia di spettatori che frequentavano i nostri teatri e che potranno riprendere a frequentare qualche piccolissima “arena estiva”. Riprenderanno i voli aerei, gli stabilimenti balneari, le partite sportive, le discoteche, ecc. ecc…, dove, mi permetto pensare, che la “distanza” sarà solo una pura formalità, una foglia di fico, un’ipocrisia collettiva. Abbiamo bisogno, per le nostre imprese e per i nostri lavoratori, che le Regioni e lo Stato ci prefigurino una data di RIAPERTURE NON CONTINGENTATE, solo così si risolverà la crisi che questa pandemia ha generato. Solo con una possibile data di riapertura “normale” potremo programmare produzioni e ospitalità, ma anche e soprattutto cominciare a riassumere al lavoro i nostri dipendenti, soci, lavoratori, fin da adesso. Solo così si comincerà a risolvere una crisi devastante per tutti! Non sono uno scienziato, ma ritengo e spero (siamo in tanti a pensarlo…) che da ottobre i teatri potrebbero riaprire; lo pensiamo, perché le curve infettive si stanno da tempo abbassando in gran parte d’Italia, con una velocità decisa. DATECI UNA DATA! Poi, se i segnali infettivi non continueranno a calare, cambiatela, ma non lasciateci SOSPESI nel vuoto ed avere danni ancora più grandi di quelli immensi che si sono già creati. Solo in Emilia-Romagna i lavoratori dello spettacolo sono 11.000, tanti quanti in una grande industria, cui vanno aggiunti qualche altro migliaio di persone dell’indotto (pulizie, manutenzioni, maschere, turismo, ecc.). Per la politica, prefigurare una data di riapertura non contingentata ma in sicurezza, sarà un segno di lungimiranza e di coraggio, per imprese e lavoratori sarà la sopravvivenza!”

Questo il lungo post pubblicato ieri domenica 14 giugno da Ruggero Sintoni – direttore artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri – sulla sua pagina Facebook. Oggi lo abbiamo raggiunto al telefono per chiedergli se voleva aggiungere qualcosa. Ma dice che quello che voleva dire è già tutto lì, nero su bianco. Per l’estate Accademia Perduta sta pensando a qualche piccolo evento all’aperto, nelle arene, e spera di potere annunciare un programma minimo fra 8-10 giorni. Per l’autunno, invece, malgrado prove e simulazioni su possibili riaperture e stagioni con il contingentamento, rimane il nodo economico di teatri che non consentono più di lavorare in modo dignitoso per tutti con un numero ridotto di spettatori. Per questo quella richiesta perentoria da lui lanciata, quasi gridata: dateci una data per le riaperture non contingentate! Ruggero Sintoni in questo senso chiede ancora una volta alla Regione Emilia-Romagna e al Presidente Stefano Bonaccini da fare da apripista.