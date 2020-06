Alla libreria Liberamente di Ravenna continuano gli incontri (online) con gli autori: oggi Cristiano Cavina

Alla libreria Liberamente di Ravenna continuano gli incontri (online) con gli autori, e che autori!

Oggi alle 19:10 in diretta Cristiano Cavina che parlerà del suo nuovissimo “Fame chimica” (marcosymarcos) e giovedì 18, sempre alle 19:10 , con Andrea Galli che presenterà “Sicario. Come si diventa un killer. Una storia vera” (Rizzoli).

La settimana prossima, mercoledì 24, ci sarà Michele Cocchi per presentare “US” (Fandango libri).

L’incontro con Cristiano Cavina

Esplora il tema della droga e dello sbando scegliendo l’espressione poetica. È una poesia ‘alla Cavina’, immediata, comprensibile, dolce, partecipe. Uno strumento perfetto per addentrarsi in un mondo periferico, notturno, pericoloso, estremo, e trasmetterne il fascino perverso e il dolore. Cristiano l’ha toccato con mano, come moltissimi giovani, e ne parla limpidamente, con la sua arte della parola senza pregiudizi e senza confini.

Il pubblico potrà intervenire e fare domande durante tutto l’incontro.

Ecco il link per partecipare all’evento: https://www.facebook.com/events/257431115473190/