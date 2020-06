Biblioteca Lugo: con “Il maggiolino dei libri” e consigli di lettura, la sezione ragazzi resta vicino ai lettori

La sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo continua a tenere compagnia a bambini, ragazzi e famiglie per tutta l’estate anche se a distanza grazie a due nuove iniziative.

La prima è “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, rassegna online di video presentazioni di libri e video letture. Nel corso dell’estate, di venerdì, sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca un contributo video di autori e illustratori per ragazzi. Venerdì 12 giugno è stato pubblicato il primo video, che ha visto come ospite la scrittrice e poetessa Azzurra D’Agostino. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

L’altra proposta estiva è “Una ventata di libri”: ogni lunedì sulle pagine Facebook e Instagram della biblioteca si potranno trovare nuovi consigli di lettura per bambini e adolescenti a cura delle bibliotecarie della sezione Ragazzi.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38558 o scrivere alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.