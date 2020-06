Ravenna, Rocca Cinema si terrà in agosto e i festival dell’autunno a Palazzo Congressi sono confermati… parola di Maurizio Tarantino

Ieri 15 giugno avrebbero dovuto riaprire le sale cinematografiche. In pratica, in molte realtà, come a Ravenna, le luci in sala sono ancora spente e gli schermi vuoti. La multisala CinemaCity di Ravenna e quella di Faenza CineDream per ora non aprono. Quando rialzeranno il sipario non si sa. CineDream scrive su Facebook: “Oggi noi non riapriamo come molte altre strutture in Italia preferiamo aspettare ma non vi preoccupate come dicono i cartelli sotto: questo virus non ucciderà il cinema perché i film sono per sempre e noi di CineDream torneremo più forti che mai.” Il CinemaCity sempre su Facebook: “Oggi potremmo riaprire ma purtroppo dobbiamo rinviare l’evento. Ad oggi non ci sono film disponibili per il nostro pubblico. Speriamo di ripartire il prima possibile.” Delle piccole sale non si sa: qui il contingentamento mette ancor più a rischio la sostenibilità economica della gestione.

Per tornare al cinema toccherà dunque aspettare. Magari le arene estive. Alle Cappuccine di Bagnacavallo il cinema ripartirà il 26 giugno e proporrà 74 serate (sempre alle 21.30). A Ravenna è confermato l’appuntamento con Rocca Cinema alla Rocca Brancaleone. Per il cinema all’aperto nella ex fortezza veneziana bisognerà attendere però la fine del Ravenna Festival. Quindi l’appuntamento con il cinema si rinnova ma si accorcia: si andrà a Rocca Cinema per tutto agosto e forse per i primi giorni di settembre. Ce lo conferma il Dirigente della Cultura del Comune di Ravenna Maurizio Tarantino. “Sarà ovviamente montato il grande schermo, per il resto l’allestimento della Rocca sarà quello del Ravenna Festival e la capienza resterà di circa 300 posti. Il cartellone sarà reso noto a breve. Ci sono difficoltà in questa fase a trovare le pellicole presso i distributori, tutta la macchina del cinema deve ancora rimettersi in moto.”

Sui festival e gli appuntamenti cinematografici dell’autunno a Palazzo dei Congressi Tarantino spiega che, al momento, sono tutti confermati. “Tenteremo di mantenere questi eventi, anche perché speriamo che da qui all’autunno qualcosa possa cambiare dal punto di vista del distanziamento e del contingentamento. Certo se restano queste regole, a Palazzo dei Congressi non sarebbero pochi i problemi, perché ci sono 300 posti a sedere normalmente: con il distanziamento la capienza si ridurrebbe enormemente.”