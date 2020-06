Bagnacavallo. 35 esemplari di un’incisione inedita di Bruscaglia, in vendita al bookshop del Museo civico

In occasione della mostra “Renato Bruscaglia. Una donazione per Bagnacavallo ” il Museo Civico delle Cappuccine ha realizzato una speciale tiratura

in 35 esemplari numerati dell’incisione inedita di Bruscaglia: Ombre sotto la collina, 1983, acquaforte, cm. 17,3×14,4 (foglio cm 29×23) .

Quest’opera, in cui il paesaggio è rappresentato su piani sovrapposti caratterizzati da sistemi di segni quasi in contrasto tra loro, rappresenta perfettamente la sintesi che tipicamente caratterizza lo sguardo di Bruscaglia sulle colline marchigiane.

I 35 esemplari sono in vendita al pubblico presso il nostro bookshop, in cartelline realizzate appositamente per l’evento, al prezzo davvero speciale di € 50.

Siamo disponibili anche all’ordine online e alla spedizione a casa (contattare: centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it).

Il ricavato raccolto da questa edizione speciale dell’opera di Bruscaglia sarà messo a disposizione dal Comune di Bagnacavallo per attivare progetti specifici di sostegno a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il Museo civico ricorda che l’esposizione dedicata a Renato Bruscaglia sarà visitabile fino al 12 luglio nei tradizionali orari di apertura del Museo civico:

lunedì chiuso

martedì e mercoledì 15-18

giovedì 10-12 e 15-18

venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19