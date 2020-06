Faenza. Al Museo delle Ceramiche un romantico viaggio musicale in Europa

“Souvenir d’estate: un romantico viaggio musicale in Europa” è il titolo del concerto in programma domenica domenica prossima, 21 giugno, alle 18,30 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Michaela Bilikova al violino e Davide Burani all’arpa eseguiranno musiche di Tchaikovsky, Elgar, Kreisler.

L’evento si svolge in occasione della Festa europea della musica, grazie al progetto regionale “Musica maestro! Musica ragazzi! Festa della musica, gemellaggi!”, ma rappresenta anche l’ouverture ideale alla nona edizione della rassegna musicale estiva “In Tempo”, sotto la direzione artistica di Donato D’Antonio.

L’ingresso al concerto è di cinque euro con prenotazione obbligatoria a info@micfaenza.org; oppure 0546-697311 (entro domani, sabato 20 giugno, dalle 9 alle 14).

Come nelle passate edizioni la rassegna “In tempo” proporrà una gamma di appuntamenti che spaziano dalla musica classica al jazz, in luoghi prestigiosi della città, e rappresenta una opportunità per avvicinare il pubblico alla tradizionale stagione del Masini Musica 2020.

Sono dieci i concerti di quest’anno, alcuni dei quali saranno preceduti da un contributo in poesia. Quattro saranno ospitati al Mic: 9 luglio alle 21 “Il sogno romantico” con Daniela Gentile al pianoforte e Luigi Santo alla tromba. Musiche di Peskin, Piazzolla, Gershwin; 23 luglio alle 21verrà presentato un documentario per il centenario della nascita di Fausto Coppi con Rossella Spinosa al pianoforte; 6 agosto alle 21.00 “Film da ascoltare” con la Toscanini Next. Musiche di: Bernstein, Piazzolla, Musorgskij; 20 agosto alle 21 “Omaggio a Kurt Weill” con Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabbasso e Massimo Mantovani al pianoforte. L’ingresso è di cinque euro con prenotazione obbligatoria a info@micfaenza.org; 0546-697311 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18; il lunedì e il sabato dalle 9 alle 14.

Anche quest’anno il complesso ex Salesiani, recentemente restaurato, ospiterà tre concerti: 16 luglio alle 21 nella chiesa, “Omaggio a Segovia” con l’Orchestra della Cappella musicale della Basilica di S. Francesco di Ravenna, con Donato D’Antonio alla chitarra, direzione di Stefano Bartolucci su musiche di: Wagner, Rossini, Castelnuovo Tedesco; 13 agosto alle 21 “Da Bach a Cassadó” con Denis Burioli al violoncello. Musiche di Bach e Cassadó; 27 agosto alle 21 “Classico e Jazz” a cura dei solisti dell’accademia Marco Allegri. Musiche di Mozart, Paganini, Ellington.

Si volgeranno all’aperto, in Piazza della Molinella, i concerti “Da Cinecittà a Hollywood” con la Toscanini Next che eseguirà colonne sonore di Rota, Balcalov e Mancini mercoledì 29 luglio alle 21, e “The latin Itch” con Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabbasso, Gianluca Berardi alla batteria e Mattia Cappelli al sax, sabato 5 settembre alle 21.

La rassegna si concluderà martedì 8 settembre al Museo Carlo Zauli con la prima assoluta per il Ceramic performance festival, in collaborazione con Ossessioni 2020, con il concerto dal titolo “The whalebone arch, intrecci fra musiche e terra” di Claudia Losi, alle 21.

Per questi ultimi sei concerti è obbligatorio prenotarsi scrivendo a scuoladimusicasarti@gmail.com; l’ingresso è gratuito con offerta libera destinata alle attività della Scuola Sarti. Inoltre, è prevista la possibilità di offrire un contributo a favore della Croce Rossa italiana.

Questo il programma:

Johann Baptis Krumpholtz Sonata op. 8 n. 3

1745 – 1790 per violino e arpa

– Allegro molto

– Andantino

– Rondò

John Thomas Prelude by Felix Mendelssohn Bartholdy

1826 – 1913 arranged for violin and harp

Pyotr Ilyich Tchaikovsky Mélodie

1840 – 1893 arrang. per violino e arpa

Giovanni Caramiello Rimembranza di Napoli

1838 1938 per arpa sola

Edward Elgar Salut d’amour

1857 – 1934 per violino e arpa

Fritz Kreisler – Liebeslied

1875 – 1962 – Shon Rosmarin

trascrizione per violino e arpa

Chi è Michaela Bilikova Bozzato

Nata a Bratislava , Slovacchia , all’età di cinque anni si trasferisce in Italia dove inizia lo studio del violino con la madre, la prof.ssa V. Bìlikovà. Fin da bambina suona in varie orchestre giovanili con le quali fa anche le prime esperienze da solista. Si diploma all’età di diciannove anni al Conservatorio di Venezia , sotto la guida del M° G.Bonzagni e nel 2000 consegue la laurea con il massimo dei voti presso l’Accademia di musica di Bratislava nella classe della prof.ssa A. Holblingovà.

Nel 2009 conclude con la votazione 110 e lode il biennio sperimentale di violino, indirizzo solistico, nella classe del M° Alessandro Perpich. Prende parte a numerosi corsi di perfezionamento con insegnanti di prestigio quali i maestri A. Vrtel , I. Bezrodny , A. Arenkov , M. Mintchev , M.Rizzi, W. Daga. Durante gli studi lavora in Germania come seconda spalla nella “Sudhessischekammerorchester” Bad Orb e nell’ Orchestra Filarmonica Slovacca. Tornata in Italia dal 2001 al 2004 suona regolarmente in qualità di violino aggiunto nell’ Orchestra Filarmonica Marchigiana. Negli stessi anni collabora con l’ Orchestra Internazionale d’Italia in qualità di spalla dei secondi violini , con l’ Orchestra Città Lirica di Livorno come concertino dei primi violini e con l’ Orchestra del Conservatorio di Fermo e del Teatro Lirico Sperimentale A .

Belli di Spoleto come spalla. Negli anni 2004 -2006 prende parte alle stagioni liriche dei “Pomeriggi musicali” e come concertino e spalla alle produzioni liriche di “Opera Domani” dell’As.Li.Co. In questo periodo collabora anche con l’orchestra da camera I Musici Estensi di Varese come spalla dei secondi o concertino dei primi violini e con l’orchestra Filarmonica di Milano come spalla. Dal 2006 suona regolarmente come aggiunta nella Filarmonica “A. Toscanini”dove ha modo di collaborare con direttori e solisti di fama mondiale. Nel 2007 si trasferisce a Modena e inizia a collaborare con l’Orchestra “B. Maderna” di Forlì, l’orchestra “Filarmonia Veneta”, L’Orchestra Filarmonica Italiana” di Piacenza.

Nel 2008,2009, 2010, 2012 e 2013 è primo violino nelle produzioni operistiche in ensemble del Teatro Comunale di Modena. Si è sempre dedicata all’attività concertistica prevalentemente nell’ ambito della musica da camera suonando soprattutto in duo, trio e quartetto ed in alcune orchestre da camera con le quali si esibisce anche da solista. Tra gli spettacoli più suggestivi ai quali prende parte in importanti teatri italiani sono da segnalare “Il passo dell’anima” su musiche di Gardel con la partecipazione di Lella Costa e “Le mie prime quattro stagioni” nell’Ara Malikian Ensemble.

Nel 2005 fonda il trio “Wieck” con il quale inizia un’interessante attività concertistica che comprende anche concerti nella sala Bianca del Teatro Sociale di Como e nella sala Puccini di Milano. Nel 2012 assieme al violinista Pirro Gjikondi e alla pianista Alessandra Gelfini fonda il Nuance Ensemble. Dall’anno scolastico 2009/2010 insegna violino presso la scuola della Fondazione “C. e G. Andreoli” di Mirandola (MO) nelle sedi di Finale Emilia,San Felice sul Panaro e S. Prospero.

Chi è Davide Burani, arpa.

Diplomato in pianoforte e in arpa, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Si è esibito in qualità di solista in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero: Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale di Ferrara, Accademia Filarmonica di Bologna, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, Palazzo Ducale di Venezia, Sala Puccini del Conservatorio “Verdi” di Milano (in occasione del Festival MI-TO), KKL di Lucerna, Cadogan Hall di Londra, Teatro dell’Opera di Praga, Centro Internazionale delle Arti di Pechino, Tokyo Opera City, Symphony Hall di Osaka, etc. Ha collaborato in qualità di prima arpa con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, con l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc. Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, Arpadamore (con Sandra Gigli), In…canto d’Arpa (con Paola Sanguinetti), Duo d’Harpes en XVIII siècle (con Emanuela Degli Esposti) e Flauto e Arpa in concerto (con Giovanni Mareggini) per la casa discografica La Bottega Discantica di Milano, Prière – Meditazioni Musicali per arpa, edito da Paoline Editoriale Audiovisivi di Roma, Mozart e i suoi contemporanei (con Giovanni Mareggini) e Sospiri nel tardo romanticismo (accompagnato dall’Orchestra da Camera di Ravenna, direttore Paolo Manetti) per la casa discografica Velut Luna. Nel 2015 esce il suo lavoro discografico “Madame La Harpe” per arpa sola dedicato alla musica francese tra Ottocento e Novecento; edito dalla casa discografica MAP Classics di Milano: il cd contiene anche alcune prime registrazioni assolute dei compositori Philippe Gaubert e Raphael Martenot, oltre a brani dei compositori Alphonse Hasselmans, Gabriel Pierné, Marcel Tournier e Marcel Grandjany. Dal 2014 collabora con il Maestro Leo Nucci accompagnandolo nelle sue tournées internazionali assieme al gruppo cameristico Italian Opera Chamber Ensemble. Dal 2009 è docente di arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia e dal 2020 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.