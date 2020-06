Il maggiolino dei libri…. a Lugo: ospite illustratore e scrittore argentino Fabian Negrin

Continua la rassegna online di video presentazioni di libri e video letture “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, organizzata dalla sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’ospite di questa settimana è Fabian Negrin. La sua video-presentazione verrà pubblicata venerdì 19 giugno sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Negrin è un poliedrico illustratore e scrittore argentino, tra i più amati e apprezzati nel panorama nazionale e internazionale. Ne sono una testimonianza i numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il Premio Andersen per il miglior illustratore nel 2000 e la prestigiosa “Bib Plaque” a Bratislava nel 2009.

“Il Maggiolino dei libri…a Lugo” proseguirà per tutta l’estate, di venerdì, con tanti contributi video di autori e illustratori per ragazzi. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38558 o scrivere alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.