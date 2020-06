Marina di Ravenna. Alla Galleria FaroArte inaugura la mostra “Omaggio a Bernard Aubertin”

19La Galleria FaroArte, in Piazzale Marinai d’Italia 21 a Marina di Ravenna, dal 20 giugno al 12 luglio propone la mostra Omaggio a Bernard Aubertin. Inaugurazione domani, sabato 20 giugno, alle ore 21. La mostra ‘Omaggio a Bernard Aubertin’ si compone di circa trenta opere, non solo di recente produzione, e quindi sufficienti per offrire un’ampia panoramica sull’intero percorso artistico dell’importante artista francese.

Per comprendere la poetica di Aubertin occorre rifarsi ad alcune sue dichiarazioni che ben specificano il valore e la profondità della sua intensa produzione: “Se è evidente che l’interpretazione della realtà è insopportabile, grave, è altrettanto certo che dobbiamo lavorare sul concreto; dobbiamo, a mio avviso, conservare l’ideale dell’arte: la sperimentazione, il campo infinito dell’investigazione … Nella mia opera monocroma tutta la psicologia inerente la concezione tradizionale del quadro (composizione, contrasto delle superfici colorate, forme) è rimpiazzata dall’ossessione di un colore unico. È il valore di questo colore, la sua importanza, che mi interessa di definire precisamente”.

Nella mostra di Marina di Ravenna si potranno leggere le successioni sequenziali dell’attività artistica di Aubertin, dove il rosso si fa ricettore non solo delle tracce della combustione, ma anche degli strumenti che ne sono stati artefici. Oggetti umili come i fiammiferi ad esempio, si fanno presenza fisica, appropriata, donando alle opere un’ulteriore valenza estetica, e una forza quasi consapevole del proprio scopo.

Bernard Aubertin è nato nel 1934 a Fontanay-aux-Roses (Francia). Dopo studi presso la Scuola statale di decorazione, si avvicina al cubismo e al futurismo. Folgorante è l’incontro con Yves Klein, nel 1957, che lo porta a realizzare, l’anno successivo, le sue prime tavole monocrome rosse. La scelta di questo colore è spontanea, impulsiva e lo libera da ogni manipolazione cromatica del disegno e della composizione. Nel 1961 partecipa al Gruppo Zero di Düsseldorf entrando in contatto, tra gli altri, con Piero Manzoni e Lucio Fontana. La sua attività artistica si svolge principalmente a Parigi e a Brest, oltre ai frequenti soggiorni italiani tra gli anni ’70 e ’90. Negli ultimi decenni le sue opere si sviluppano in veri e propri “disegni di fuoco” con differenti supporti: dalle tavole rosse, alle lamiere, al plexiglas e alla tela. Queste opere sono tutte pubblicate su cataloghi realizzati dall’Archivio del Maestro presente a Milano presso la Galleria Rosenberg. Bernard Aubertin è scomparso nel 2018 all’età di 84 anni.

Il programma estivo della galleria FaroArte

20 giugno – 12 luglio OMAGGIO A BERNARD AUBERTIN

Inaugurazione sabato 20 giugno – ore 21,00

18 luglio – 2 agosto TERRA DI ROMAGNA. Graphie, parole, immagini

Grafiche di Leonardo Rossi, fotografie di Carlo Lastrucci, testi di Angela Fabbri

Inaugurazione sabato 18 luglio – ore 21,00

8 – 30 agosto ALL’OMBRA DEI SOGNI

Personale di Mauro Mazzali

Inaugurazione sabato 8 agosto – ore 21,00

5 – 27 settembre I COLORI DEL SILENZIO

Personale di Carlo Mastronardi

Inaugurazione sabato 5 settembre – ore 17,00

Organizzazione delle mostre a cura di Capit Ravenna, in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna.

Patrocini: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.