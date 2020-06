Ravenna Festival è live: il concerto inaugurale di Riccardo Muti dalla Rocca Brancaleone potrà essere seguito in streaming gratuito

Ravenna Festival c’è, dovunque tu sia: basta una connessione internet per essere alla Rocca Brancaleone, a partire da domenica 21 giugno, alle 21.30, quando il concerto inaugurale con Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa Feola sarà in diretta su ravennafestival.live, in collaborazione con Riccardo Muti Music. L’evento, già sold-out, sarà trasmesso anche da Rai Radio 3, in diretta su Euroradio. Da oggi è possibile registrarsi per accedere allo streaming di domenica, il primo dei tantissimi – quasi quaranta – che costelleranno l’estate del Festival; oltre agli eventi alla Rocca saranno trasmessi online anche gli appuntamenti a Cervia, tutto rigorosamente gratis e senza limiti al numero di utenti. In streaming anche il concerto filmato nella Basilica di San Vitale in assenza di pubblico, mentre Le vie dell’Amicizia sarà in differita su Rai 1. Si realizza così il progetto di platea allargata che da subito il Festival ha voluto mettere in campo in parallelo al ritorno allo spettacolo dal vivo, in considerazione della riduzione dei posti per le note ragioni di distanziamento.

Con il programma di Mozart e Skrjabin diretto da Muti domenica 21 giugno, il Festival si fa apripista tanto per il ritorno in scena della musica quanto per la trasmissione digitale, che non sarà una tantum ma seguirà fedelmente il calendario della manifestazione (le eccezioni si contano sulle dita di una mano). “Vogliamo dare a Ravenna il posto che merita – afferma il Sovrintendente Antonio De Rosa – un ruolo di avanguardia. Con il supporto della fibra di Lepida e delle competenze di TOP-IX, unite all’esperienza di BH Audio che ci accompagna da molti anni, raggiungiamo tutti, ovunque. Anche gli spettatori del futuro, quelli geograficamente lontani che troveranno ispirazione per tornare a Ravenna”.

Così, mentre la Rocca rimane il luogo fisico e simbolico della ripartenza, bastione che protegge artisti, personale, pubblico e restituisce, in sicurezza, l’esperienza insostituibile dello spettacolo dal vivo, uno spazio virtuale e potenzialmente illimitato si apre sul web. Qualità audio la migliore possibile, i server attivi per l’impresa sono quelli del colosso Amazon e tutti i contenuti in streaming – i concerti e il teatro, la danza e gli incontri – saranno gratuiti.

www.ravennafestival.live