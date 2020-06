Capit incontra 2020: torna il salotto letterario della Capit a Marina di Ravenna con 8 incontri

Mercoledì 24 giugno prende il via la rassegna “Capit Incontra” edizione 2020 che come ogni anno porta gli appassionati di storia locale, cultura romagnola e tradizioni popolari, ogni mercoledì sera alle 21, a Marina di Ravenna. Gli incontri si svolgeranno presso il Bagno Luana Beach in via Lungomare 80 in uno spazio dedicato, riparato in caso di pioggia, e sufficientemente ampio per garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme di contrasto al Covid-19. I partecipanti dovranno indossare le mascherine.

Si tratta di otto incontri – ad ingresso libero – con importanti autori, studiosi e cultori di vicende della nostra terra che parleranno della Romagna e di diversi suoi personaggi divenuti famosi in Italia e anche nel mondo. La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Programma degli incontri

Mercoledì 24 giugno – Graziano Pozzetto presenta Tonino Guerra, il cibo e l’infanzia. Noi continuiamo a mangiare nei piatti della mamma (Il Ponte Vecchio ). Lo studioso di enogastronomia romagnola racconta il poeta Tonino Guerra, che nella sua lunga vita non ha cessato un solo istante di ricercare, ovunque nel mondo, i sapori dell’infanzia, le feste della tavola, le amicizie del desco. Conduce Mauro Zanarini.

Mercoledì 1 luglio – Pier Giuseppe Bertaccini e Vania Rivalta presentano Io, Sgabanaza (Clown Bianco Edizioni). Dall’infanzia movimentata alla vocazione religiosa che porta l’autore a frequentare il seminario; dal talento naturale per il racconto comico al palcoscenico della tv nazionale: attraverso Bertaccini e il suo personaggio passa un frammento della storia di Romagna.

Mercoledì 8 luglio – Franco Gàbici in una serata tutta romagnola parla di Olindo Guerrini e dei suoi Sonetti romagnoli a cento anni dalla loro pubblicazione: una straordinaria miniera di aneddoti e di personaggi entrati a far parte della nostra tradizione.

Mercoledì 15 luglio – Gianfranco Miro Gori racconta Le radici di Fellini. Romagnolo del mondo (Il Ponte Vecchio), dalla fine degli anni Trenta, quando Federico Fellini, non ancora ventenne, lascia la piccola patria (Rimini e più in generale la Romagna) divenendo poi uno degli artisti del Novecento più famosi del mondo.

Mercoledì 22 luglio – Guido Ottolenghi presenta Il merito dei padri. Storia de La Petrolifera Italo Rumena 1920-2020 (Società editrice Il Mulino) ripercorrendo la storia centenaria dell’importante azienda di Porto Corsini. Una narrazione che si intreccia con la passione imprenditoriale della famiglia Ottolenghi, da sempre improntata a saldi principi etici e attenta alla valorizzazione del lavoro ed al benessere del territorio. Conduce Andrea Degidi.

Mercoledì 29 luglio – Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi nel loro saggio Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale (Il Ponte Vecchio), raccontano la presenza del sommo poeta in Romagna e a Ravenna, luoghi di amorevole rifugio, dove la sua memoria superò gli ambiti intellettuali per divenire profonda devozione popolare e oggetto di vasto interesse.

Mercoledì 5 agosto – Paolo Cortesi presenta Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi (Il Ponte Vecchio), guidando il pubblico alla scoperta di un personaggio – a duecento anni dalla nascita – che va oltre l’immagine consueta del gastronomo spensierato.

Mercoledì 12 agosto – Alberto e Giancarlo Mazzuca, romagnoli di Forlì, presentano Romagna nostra (Minerva Edizioni). I due giornalisti e scrittori raccontano la loro terra d’origine, quella dell’infanzia, della giovinezza e della prima maturità: una specie di Odissea con i luoghi cari, i vecchi amici, i personaggi, i paesi e le città che hanno fatto grande questa terra. Partecipa Lorenzo Capellini, autore delle immagini contenute nel saggio.