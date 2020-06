Confermato il concerto di Massimo Ranieri a Cervia a settembre

Confermata la data cervese del tour di Massimo Ranieri, che si esibirà a Cervia in piazza Garibaldi sabato 5 settembre alle 21. “Abbiamo lavorato intensamente come amministrazione per confermare l’evento di Massimi Ranieri, non potevamo permetterci di perdere tutte e tre le date in Piazza Garibaldi – ha dichiarato il sindaco di Cervia, Massimo Medri -. Sarà un concerto che rispetterà tutte le misure Covid, ma una grande festa per tutta la città. La musica a Cervia non si ferma e continuerà ad essere viva e presente anche quest’anno.”

Massimo Ranieri calcherà le scene questa estate con “Oggi è un altro giorno – Sogno e son desto” versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico.

Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo dell’artista, presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli.

Ad accompagnarlo l’Orchestraformata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne.