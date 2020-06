Il Museo Civico di Castel Bolognese riapre con il liutaio castellano Nicola Utili

Negli ultimi giorni sui social sono state moltissime le adesioni alla campagna lanciata da “La musica che gira”, in cui si chiede che produttori, artisti, tecnici, promoter, etichette discografiche e tutti coloro che lavorano nel settore della musica siano coinvolti nelle decisioni del governo sulle misure da adottare nelloro ambito. Consapevoli del fatto che la Musica sia a tutti gli effetti un settore che produce Cultura, contribuendo all’economia del Paese, ed auspicando che la situazione possa presto risolversi, il Museo Civico di Castel Bolognese riprende la propria attività domenica 21 giugno con un’apertura a tema, dalle 10 alle 12, dedicata al liutaio castellano Nicola Utili.

Perché il 21 giugno, Festa della Musica, non diventi una festa senza musica. Il Museo offrirà quindi ai visitatori la possibilità di conoscere meglio l’artista scomparso nel 1962, oltre alla visita guidata allo spazio espositivo museale.

Nicola Utili fu a tutti gli effetti un autodidatta. Realizzò negli anni, testando vari tipi di legno e vernici, diversi esemplari di strumenti. Durante la sua vita non volle mai costruire strumenti ad arco di tipo commerciale, preferendo seguire unicamente il proprio talento. Ottimo conoscitore della musica classica, suonava con facilità ogni tipo di strumento a corda. Negli anni, si affermò in diverse mostre internazionali (Stoccolma 1921, Torino 1923, Barcellona 1929).

Per garantire la sicurezza dei visitatori è previsto l’obbligo di indossare la mascherina (che eventualmentesarà disponibile anche in loco) durante tutto il percorso, che sarà a senso unico. I visitatori saranno indirizzati da un operatore museale e sarà necessario rispettare il distanziamento fisico di almeno 1m eutilizzare il dispenser di gel disinfettante posto all’ingresso. Per garantire una visita in totale sicurezza eserenità, sarà consentito l’ingresso a massimo 5 visitatori per volta.

