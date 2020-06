A Milano Marittima la nuova Arena dei Pini a disposizione di eventi e spettacoli. Al via la stagione culturale del Comune.

Per celebrare la Festa della musica, pur in tempo di covid, ieri è stato pubblicato sui social del Comune un suggestivo video realizzato nella pineta di Milano Marittima da Gianluca Nanni e Vladi. La violoncellista Virginia Grassi, introdotta dai suoni e dal respiro della pineta, suona in versione strumentale il celebre brano “Volare”, di Domenico Modugno, per sottolineare l’idea di valorizzare “la musica e l’ambiente come cura del corpo e dell’anima”.

Con la pubblicazione di questo video è partita la stagione culturale e musicale organizzata dall’Assessorato alla Cultura, che intende proprio utilizzare lo spazio all’aperto e il ricco patrimonio ambientale di Cervia per organizzare eventi culturali in sicurezza, rispettando il distanziamento sociale previsto dalle norme per evitare la diffusione del covid.

All’insegna di questi principi, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ravenna Festival, ha attrezzato l’Arena dei Pini a Milano Marittima, nel campetto adiacente allo Stadio “Germano Todoli”. L’area resterà attrezzata per tutta l’estate, come luogo nella città giardino nel quale realizzare iniziative culturali nel rispetto delle norme in vigore, e sarà messa a disposizione di chi intendesse organizzare eventi.

Proprio nell’Arena dei Pini questa sera prenderà il via il programma cervese di Ravenna Festival, che prevede nove appuntamenti fino alla metà di luglio. A seguire, sono in programma altri eventi culturali, in luglio e agosto, dei quali si sta definendo l’organizzazione. Tra questi, la stagione musicale della Cooperativa LaCorelli di Ravenna, la rassegna Filosofia sotto le stelle, tre spettacoli organizzati da Accademia Perduta Romagna Teatri, oltre ad alcune dirette di Sky Sport.

Chi fosse interessato a utilizzare l’area, può rivolgersi all’Unità Eventi per avere tutte le informazioni sulle pratiche necessarie per l’organizzazione: unitaeventi@comunecervia.it , tel. 0544.979333.

L’Assessore alla Cultura Michele Fiumi: “Siamo veramente molto soddisfatti di aver trasformato in tempi assi rapidi la zona dell’antistadio Germano Todoli in “Arena dei Pini” e di questo ringraziamo l’AS Cervia 1920 che ci ha dato la disponibilità per l’estate dell’area dello stadio e il Ravenna Festival che si è occupata di attrezzarla rispettando le stringenti normative anti Covid in vigore. Grazie alla vicinanza della secolare pineta, in un luogo pieno di fascino, abbiamo la straordinaria opportunità di coniugare narrazione, poesia, musica e ambiente e proponendo eventi di qualità e di prestigio per arricchire e prendersi cura delle nostre menti e delle nostre anime”.