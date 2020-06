A Marina di Ravenna il salotto letterario Capit: mercoledì 24 giugno Graziano Pozzetto parla di Tonino Guerra

Mercoledì 24 giugno prende il via la rassegna “Capit Incontra” che come ogni anno porta gli appassionati di storia locale, cultura romagnola e tradizioni popolari, ogni mercoledì sera alle 21,00 a Marina di Ravenna. Gli incontri si svolgono presso il Bagno Luana Beach in via Lungomare 80 in uno spazio dedicato, riparato in caso di pioggia, e sufficientemente ampio per garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme di contrasto al Covid19. I partecipanti dovranno indossare le mascherine. Si tratta di otto incontri – ad ingresso libero – con importanti autori, studiosi e cultori di vicende della nostra terra che parleranno della Romagna e di diversi suoi personaggi divenuti famosi in Italia e anche nel mondo. La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il 1° incontro il 24 giugno alle 21 è con Graziano Pozzetto che presenta Tonino Guerra, il cibo e l’infanzia. Noi continuiamo mangiare nei piatti della mamma (Il Ponte Vecchio ). Lo studioso di enogastronomia romagnola racconta il poeta Tonino Guerra, che nella sua lunga vita non ha cessato un solo istante di ricercare, ovunque nel mondo, i sapori dell’infanzia, le feste della tavola, le amicizie del desco. Conduce Mauro Zanarini.