AperiTrisi online a Lugo: è il turno di Maurizio Garuti e del suo “Il cuore delle donne”

L’incontro di mercoledì 24 giugno della rassegna letteraria AperiTrisi, organizzata dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, vede protagonista Maurizio Garuti, autore de Il cuore delle donne. Storie vere di cibo, amore e coraggio (Editore Pendragon, 2020). L’autore parlerà del suo volume in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca alle 17.30.

Maurizio Garuti vive a San Giovanni in Persiceto (Bo). La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla memoria orale. Frequenta il genere comico, quello drammatico, il thriller, e a volte li mescola insieme. Le sue storie se le inventa, ma spesso le cerca nella vita reale. Ha pubblicato numerosi libri, ricevuto premi e scritto spettacoli per Vito (Stefano Bicocchi) e per Ivano Marescotti. Suoi sono i testi dello spettacolo teatrale “Bestiale quel giro d’Italia”, con Ivano Marescotti, rappresentato in prima nazionale nel Teatro Rossini di Lugo nel maggio 2014.

Proseguono gli appuntamenti letterari lughesi del mercoledì: il 1 luglio con Maria Elena Cembali che presenta Crisalide. I successivi appuntamenti vedranno protagonisti Valerio Ragazzini con Quella riga lunga e blu: gli scrittori romagnoli e il mare (8 luglio), Roberto Zaccaria con Correre senza esserci (15 luglio), Loris Rambelli presenta A sgumbiëla. Ultimi versi di Giovanni Nadiani (22 luglio), Francesca Vannini con Ultima ratio. Morte di una Vergine Vestale alla corte di Nerone (29 luglio) e Paolo Cortesi con Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi (5 agosto).

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.