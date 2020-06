Al Cineparco delle Cappuccine la 36a edizione di Bagnacavallo al Cinema al Cineparco delle Cappuccine

Prende il via venerdì 26 giugno presso il Cineparco delle Cappuccine la 36a edizione di Bagnacavallo al Cinema – Estate 2020, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, con 74 serate di proiezioni in programma fino a lunedì 7 settembre.

Si comincia con la pellicola francese tra politica e sentimento Alice e il sindaco di Nicolas Pariser per proseguire sabato 27 con il celebre Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, film vincitore del Leone d’Oro alla 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, di due Golden Globe e due premi Oscar. Domenica 28 e lunedì 29 sarà invece la volta di Un giorno di pioggia a New York, commedia romantica di Woody Allen che ha già fatto registrare notevoli incassi a livello mondiale.

In generale il programma di Bagnacavallo al cinema prevede poi il miglior cinema di questa stagione, dal premio Oscar Parasite a film per famiglie come Jojo Rabbit, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Onward – Oltre la magia, dal cinema d’essai a film mainstream, mentre per gli abituali incontri con i registi e gli attori si sta definendo il calendario in questi giorni con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai).

Il programma completo è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

A causa del necessario distanziamento interpersonale in ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19, i posti in platea andranno da 110 a 140 (i componenti uno stesso nucleo familiare o congiunti potranno sedere in posti adiacenti) rispetto ai 280 degli scorsi anni.

Sarà obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione. Sarà possibile effettuare la prenotazione unicamente al telefono o via WhatsApp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi avrà prenotato si dovrà presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30.

Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

