“Un mare di libri per sognare” alla Biblioteca Trisi di Lugo: proposte di lettura, prestiti a sorpresa e una mostra di pittura

“Estate in biblioteca …un mare di libri per sognare” è il titolo dell’iniziativa di promozione della lettura organizzata dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo e in programma a partire da sabato 27 giugno fino al 5 settembre.

Una selezione di libri di narrativa, di genere diversi (giallo, noir, thriller, fantasy, avventura, sentimentale), sarà esposta nello spazio mostre al piano terra della biblioteca. Tutte le pubblicazioni, tra le quali numerose novità librarie, sono ammesse al prestito a domicilio e per questo motivo i libri esposti si rinnoveranno velocemente.

La biblioteca lancia anche l’iniziativa dei “prestiti a sorpresa”. I bibliotecari prepareranno alcuni pacchetti con libri, audiolibri e dvd. I lettori sceglieranno un pacchetto, che sarà accompagnato da frasi invitanti ed evocative, e scopriranno a casa le proposte scelte per loro.

Nello stesso periodo, sempre nello spazio mostre della biblioteca, l’artista Kina Bogdanova espone i suoi quadri nel percorso espositivo “Nel mare sognato”. Nata a Varna (Bulgaria) nel 1974, Bogdanova si diploma presso la Scuola di Arti Applicate di Sofia, indirizzo tessile e successivamente si laurea in Pedagogia dell’Arte figurativa, specializzandosi nella pittura presso l’Università “Kliment Ohridski” di Sofia. Dal 2005 l’artista si trasferisce in Italia e arricchisce la propria creatività laureandosi in Mosaico presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Kina intensifica la propria produzione pittorica collaborando con diversi maestri mosaicisti di Ravenna che le permettono la sperimentazione su materiali come il vetro, gli smalti, il marmo, le murrine e pietre diverse. Attualmente continua la sua attività artistica come pittrice e mosaicista. Ha esposto le sue opere in Italia e all’estero.