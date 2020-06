Vele d’Autore al Circolo Velico di Punta Marina: il Vela Day sarà l’occasione per ammirarle

Al Centro Velico Punta Marina sono esposte le Vele d’Autore Fine Art Sails disegnate dagli artisti ravennati: Antonio di Soul-Tuned con studio in via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna (dove è possibile visitare e ammirare le sue opere coloratissime), Anika Bargossi Artist ravennate di Case D’Autore, Giovanna Trombini di Aca’demia Ravenna con Filippo Romano e Barbara Lodoli (mosaicista).

Insieme ad un socio CVPM, Fabrizio Asioli hanno deciso di dare maggior colore al Mare Adriatico in un momento di difficoltà dopo il confinamento sociale e colorare ancora di più l’ambiente della scuola vela CVPM. Hanno realizzato vere e proprie opere d’arte recuperando vecchie vele non più utilizzabili. Sarà possibile ammirarle da terra e dal mare anche in occasione del VELA DAY che si terrà sabato 27 e domenica 28 giugno.