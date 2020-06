Alla Bottega Bertaccini di Faenza l’appuntamento “Claudio Marabini a 10 anni dalla scomparsa”

Sono passati 10 anni dalla morte di Claudio Marabini (10 gennaio 1930 – 16 giugno 2010), scrittore, giornalista e critico letterario. Nato e cresciuto a Faenza, iniziò a lavorare come giornalista per La Voce Repubblicana. Approdato nel 1957 a Il Resto del Carlino, allora diretto da Giovanni Spadolini, ha seguito la critica letteraria per 50 anni. Le sue “terze pagine” e i suoi elzeviri sono comparsi regolarmente sul Resto del Carlino, La Nazione, La Gazzetta del Sud, collaborando anche con il Corriere della Sera. Ultradecennale poi la sua collaborazione con la rivista La Nuova Antologia. Per molti anni è stato membro delle giurie dei maggiori premi letterari italiani (Campiello, Strega, Lanciano, Basilicata, ecc.).

Nella sua lunga carriera, Marabini si è occupato soprattutto di critica letteraria (scrivendo saggi tra gli altri su Giovanni Pascoli, Dino Buzzati, Mario Tobino e Ignazio Silone), ma anche di arte e di storia della Romagna. Molto ampia è stata anche la sua attività di narratore.

Attento osservatore di tutto quanto succedeva nella società italiana, non ha mai trascurato la piccola ma vivace realtà faentina, rimanendo sempre a stretto contatto con i maggiori esponenti dell’arte e della letteratura della sua città: da Carlo Zauli a Francesco Serantini, da Domenico Matteucci all’amico di sempre Filippo Monti.

“A 10 anni dalla scomparsa, vogliamo ricordare la figura dello scrittore con un appuntamento che segna la ripresa degli incontri alla Bottega Bertaccini, pur con alcune limitazioni legate alle misure di sicurezza” – spiegano dalla Bottega Bertaccini – . Gli accessi saranno limitati a 28-30 posti a sedere (si consiglia vivamente la prenotazione). Noi garantiremo il rispetto delle distanze di sicurezza e gel igienizzanti a disposizione. A chi vorrà partecipare chiediamo di indossare la mascherina”.

Sabato 27 giugno alle ore 18.00

Bottega Bertaccini / Corso Garibaldi, 4 – Faenza

“Claudio Marabini a 10 anni dalla scomparsa”

Programma:

Saluto delle autorità e dei familiari

Interventi di

– Valerio Ragazzini “I giovani di oggi e l’eredità di Marabini”

– Giuseppe Bellosi “Claudio Marabini e la Romagna”

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0546 681712.