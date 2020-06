Borse di studio del Rotary Ravenna per gli allievi del Liceo Artistico e dell’Istituto Musicale Verdi

Il Premio indetto dal Rotary Ravenna consistente in 1.000 euro rivolto agli allievi delle quinte, indirizzo Grafica Multimediale del Liceo Artistico Pier Luigi Nervi di Ravenna, con il tema del concorso 2019: “La medicina intesa come risorsa e non come rimedio. Donazione e Trapianto di organi: una scelta consapevole ed un atto d’amore”, è stato consegnato dalla Presidente Amelia Tienghi alla presenza della famiglia Minghetti nella serata di martedì 23 giugno e ha visto vincitori ex-equo Axel Babini con l’opera “Donare per illuminare”, un video con simbologie più classiche e atmosfere barocche, e Marian Mejia Zarate con “Unisono”, un’animazione fresca, dinamica e dal carattere giovanile. Nella stessa serata Giordano Bezzi ha presentato “Il Cammino di Dante” e, inoltre, sono state consegnate le borse di studio del Premio “Giovanni Dragoni” che il Rotary Ravenna da ben trentuno anni indice per i miglior diplomati dell’Istituto Musicale G. Verdi. I Vincitori, Alice Miniutti diplomata in viola, biennio, e Michele Fontana diplomato in clarinetto, triennio. Il Rotary Ravenna ringrazia il personale del GH Mattei per la disponibilità e la professionalità con cui ha accolto gli ultimi 3 incontri in questo mese dell’annata 2019/20, nel rispetto delle norme anticontagio.

Nelle foto: la Famiglia di Federico Minghetti e i due allievi Axel Babin e Marian Mejia Zarate; la presidente Amelia Tienghi e la Direttrice del Verdi Annamaria Storace durante la consegna del Premio.