Ravenna. Domenica 28 giugno concerto Solisti e orchestra della Cappella Musicale nella Basilica di San Francesco

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, presenta il terzo concerto della nona edizione della rassegna Musica&Spirito (nel rispetto delle morme anti-Covid). Il periodo di difficoltà appena concluso ha lasciato profondi strascichi nel tessuto sociale.

Questo appuntamento con i solisti e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, in silenzio dal 24 febbraio scorso, vuole avere una doppia valenza: ricordare le vittime di questa moderna pestilenza grazie agli estratti dallo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi ed esprimere speranza per la “nuova primavera” che si è aperta insieme agli usci di casa con il celebre Rejoice greatly dal Messiah di Georg Friedrich Händel. Del compositore sassone sarà anche eseguito il Concerto per organo orchestra op. 4 n. 2. Ci sarà spazio anche per il barocco veneziano, rappresentato dal Concerto op. 7 n.2 di Tomaso Giovanni Albinoni e dall’aria Agitata infido flatu tratta dall’unico oratorio in latino giunto fino ai nostri giorni di Antonio Lucio Vivaldi, Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie.

Come d’uso, in ossequio allo spirito della manifestazione, l’ascolto dei brani verrà introdotto da brevi riflessioni spirituali a cura di Padre Luciano Fanin.

«La Basilica di San Francesco — dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei — si rivela quasi un luogo magico per questa rassegna. Perfetto per il tipo di ascolto che proponiamo, per le suggestioni che sa produrre nel pubblico. Il nostro scopo è valorizzare la ricchezza musicale del periodo barocco; che raggiunge il massimo proprio nelle esecuzioni sacre e solenni. Desideriamo pertanto proporre un repertorio pensato per enfatizzare la riflessione spirituale, il raccoglimento intimo. Proponiamo un concerto di circa un’ora di ascolto, godibile per tutti, anche per chi non è esperto di musica sacra barocca.»

Ingresso ad offerta libera

