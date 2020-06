Conselice. Nel giardino della biblioteca prende il via la rassegna “Martedì di Parole sotto le Stelle”

Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca comunale “Giovanna Righini Ricci” di Conselice promuove la rassegna “Martedì di parole sotto le stelle”. In questa edizione la fa da protagonista la poesia in tre serate su cinque. Le presentazioni avverranno nella suggestiva cornice del giardino della biblioteca, con posti a sedere limitati nel rispetto della normativa anti covid-19. Il pubblico dovrà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale.

Si inizia domani sera, martedì 30 giugno, con “Tra fiori e le ortiche verso l’isola che non c’è”, una serata di poesia con Liliana Casadei che presenta “L’isola che non c’è”, Simona Picchetti che presenta “A passi leggeri” e Marino Gentilini che presenta “Fiori tra le ortiche”. Appassionati di letteratura in tutte le sue forme, i tre protagonisti della serata si alterneranno nella lettura di poesie e nel racconto di aneddoti legati alla loro passione comune: la poesia.

Il secondo appuntamento è il 7 luglio con Cristiano Cavina che presenta il suo ultimo lavoro “Fame Chimica”, edito da Marcos y Marcos, dialogando con Carlo Bertocchi. L’autore di Casola Valsenio si cimenta con l’espressione poetica e lo fa affrontando un tema spinoso e delicato come quello della droga e dello sbando giovanile.

Si prosegue il 14 luglio con Valentina Bardi che presenta il suo primo romanzo “Ventiquattro”. L’autrice vive a Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, e in un piccolo comune della provincia romagnola è ambientato il romanzo.

Il 21 luglio sarà ospite Monica Guerra con la sua nuova raccolta poetica “Nella Moltitudine”. L’autrice faentina, già insignita di numerosi riconoscimenti letterari nonché promotrice di eventi culturali sul territorio tra cui #POETRY a Faenza, dialogherà con Rossella Renzi.

Nell’ultimo appuntamento del 28 luglio si parlerà di viaggi con Lia Giberti e i suoi romanzi: “Inevitabili bugie e mezze verità” (2019) e “La sua Australia” (2020). Lia Giberti vive a Imola e in passato ha scritto racconti e poesie con cui ha ottenuto vari riconoscimenti. Durante la serata saranno proiettate foto tratte dal viaggio in Australia dell’autrice.