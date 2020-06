Castel Bolognese. Storie al chiaro di luna tutti i venerdì di luglio sull’argine con “Parole vive sotto le stelle”

Sull’onda del successo della pubblicazione on line dei video di Parole Vive Anafore dalla Quarantena, le associazioni Agorà Danza, L’Angolo ed Inchiostro Simpatico hanno deciso di rendere “vivi” gli spettacoli trasformandoli in … “Parole vive sotto le stelle”. Uno spettacolo itinerante notturno che unirà una sana passeggiata alla poesia e alla danza, a dimostrazione che “l’arte, in quanto linguaggio dell’anima, non si spegne e non tace nemmeno quando siamo “imbavagliati” – spiegano -. “Tutti i venerdì di luglio lungo il percorso del Parco Fluviale di Castel Bolognese, “l’argine” per i castellani, passeggiando tra stelle, lucciole, grilli e suoni della natura incontrerete sei anime danzanti che proveranno a toccarvi nel profondo raccontandovi una storia”.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) : “L’Angolo” nel Torrione dell’Ospedale di Castel Bolognese ogni mercoledì e giovedì dalle ore 20.00.