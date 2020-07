Prosegue il progetto In Loco, Il Museo Diffuso dell’Abbandono, promosso dall’associazione Spazi Indecisi. “Un museo senza pareti; uno spazio di ricerca diffuso che racconta il territorio romagnolo – da Imola a Cattolica – in maniera immersiva e innovativa, combinando esperienza, memoria e tecnologia.

Una guida turistica alternativa – citata anche sulla prima guida “Emilia-Romagna” di Lonely Planet – e in continua evoluzione, rivolta a fotografi, architetti, esploratori urbani o, più semplicemente, a tutti coloro che vogliono conoscere la storia e il territorio della Romagna in modo insolito, approfondendone i caratteri nascosti” spiegano da Spazi Indecisi.

“Dal 2011, Spazi Indecisi lavora alla mappatura degli spazi dimenticati della Romagna (ville, conventi, colonie marine, edifici industriali, parchi di divertimento, chiese, etc.) – spiegano dall’associazione – .Ci piacerebbe che il nostro progetto diventasse un format culturale e turistico, applicabile in tutta Italia.

Una proposta sostenibile, ai tempi in cui – anche a causa dell’emergenza COVID-19, si parla sempre più di turismo di prossimità e di itinerari meno battuti.

Una risposta ai cambiamenti in campo turistico, tendenti all’abbandono delle esperienze di massa che, pur sopravvissute, vengono sempre più spesso affiancate dallo sviluppo di unturismo soggettivo, esperienziale legato alla propria cultura e identità”.

Il progetto: IN LOCO è dotato di sette itinerari di viaggio tematici, 7 mappe cartacee, un sito web e una APP gratuita, scaricata quasi 2.000 volte nelle prime tre settimane dal lancio, accompagnano i visitatori alla scoperta del museo diffuso ed è dotata di una mappa GPS, schede dei luoghi e contenuti speciali che è possibile scoprire solo nei pressi del luogo che si sta visitando.