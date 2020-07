Ravenna. Prorogata al 12 luglio la mostra di Ericailcane a Palazzo Rasponi

E’ stata prorogata a domenica 12 luglio la chiusura della mostra “Potente di fuoco e altri disegni” dell’ artista Ericailcane, allestita a Ravenna negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e MAR/ Museo d’Arte della città dedicano ad Ericailcane una delle esposizioni più ricche di sempre per varietà e per quantità di disegni esposti. Corpo centrale il progetto “Potente di fuoco”, che qui si arricchisce notevolmente di opere visibili nell’ampio percorso strutturato nelle sei sale del Palazzo di Piazza Kennedy

Tra i disegni inediti in mostra vi è una serie di recentissime carte di grande formato in bianco e nero, create nei giorni bui del lockdown, opere che accolgono i visitatori all’ingresso dell’allestimento espositivo. Ed ancora, è possibile ammirare una selezione di disegni a colori, ampliata da una inedita presentazione di video animati e realizzati dallo stesso Ericailcane. L’installazione sonora creata da Lorenzo Ponseggi oltre ad alcuni oggetti come le tavole skateboard create per Bonobolabo, completano la rassegna ravennate che sta registrando un alto numero di visitatori e di positivi riscontri.

Originario di Belluno, Ericailcane, ha iniziato a farsi conoscere all’inizio del nuovo millennio con graffiti e pitture sui muri bolognesi ed in eventi di videoarte organizzati dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, presso la quale si è formato. I lavori di Ericailcane, oggi noti a livello internazionale, sono caratterizzati da una precisione estrema con cui delinea animali dalle movenze umane, inseriti in contesti estranianti e carichi di significato sociale ed ecologico.

Forte il legame di Ericailcane con la città di Ravenna dove ha realizzato P.G.R. una delle sue più importanti e monumentali opere, dipinta sui muri del mangimificio ex Mosa per il progetto Ravenna 2019 Un’opera di grande impatto emotivo, che pare trarre ispirazione dagli animali fantastici creati negli anni ‘50 dal genio di Dino Buzzati, scrittore bellunese molto amato dall’artista. Nel 2019 Ericailcane è ritornato in città, invitato da “Subsidenze” il festival di street art curato dall’Associazione culturale “Indastria” di Ravenna ed ha realizzato il monumentale “Non facciamo di tutte le erbe fasci”.

L’esposizione, visitabile ad ingresso libero dalle ore 17 alle ore 21 dal martedì a domenica, è curata da Andrea Losavio e Paolo Trioschi . in collaborazione con D406 di Modena

ERICAILCANE: Potente di Fuoco e altri disegni Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy, 12, Ravenna dal 6 giugno al 12 luglio 2020

Orari: da martedì a domenica e festivi: 17-21. Chiuso lunedì. Ingresso libero.

Info: 0544 482767. 0544.35404