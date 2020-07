Russi. Piazza Dante gremita per rassegna “E…state con noi”, Marino Bartoletti: “Prima in Romagna segnale importante”

La rassegna letteraria “E…state con noi” è partita a Russi mercoledì 1 luglio 2020 con ospiti di grido il celebre giornalista e conduttore TV Marino Bartoletti e il vignettista Giorgio Serra (in arte Matitaccia). Oggetto dell’incontro l’ultima fatica letteraria dell’autore forlivese “Bar Toletti 4”, con la presentazione allietata dal Duo Idea che, per l’occasione, ha rivisitato temi classici popolari coverizzando al contempo cantautori italiani classici (Gianni Morandi e Lucio Dalla, solo per citarne un paio) . La catena di serate, non solo culturali, è stata resa possibile dalla sinergia tra Bar Gelateria Centrale, gastronomia Delithia e libreria LibriMi.

“Se solo tre mesi fa mi avessero detto che l’1 luglio saremmo stati così numerosi in Piazza Dante non ci avrei creduto” -ha esordito così il sindaco di Russi Valentina Palli, introducendo la prima serata della catena “E…state con noi”- “Quest’anno abbiamo deciso di ripartire dai contenuti, dalla cultura e dai momenti di unione, naturalmente in sicurezza. Il calendario realizzato è mastodontico e prevede momenti di concerto, letteratura e teatro. I contenuti che creano coesione sono alla base delle serate in calendario. Ringrazio sentitamente Marino Bartoletti per la sua partecipazione, un segnale importante per la ripartenza”.

Marino Bartoletti, apparso visibilmente emozionato dal calore ricevuto in piazza Dante, ha introdotto così la presentazione: “Potevo fare questa prima nazionale solo in Romagna. Un segnale importante che do e che ricevo. I quattro libri del Bar Toletti sono nati grazie all’idea del mio editore, con l’ultimo volume che è incentrato sulla piattaforma Facebook, i suoi utenti e il modo in cui la utilizzano. Seminando un po’ di garbo, raccontando favole che sembrano storie e viceversa ho notato che non mi seguono solo coetanei, ma anche giovani ragazzi. Questi ultimi sono molto interessati a conoscere storie positive di sport e spettacolo, non ci sono solo haters su Facebook”.

Quanto al quarto volume “Bar Toletti”, il giornalista forlivese ha commentato: “I post sulla piattaforma FB sono diventati capitolo di un libro e mai me lo sarei immaginato. Penso che la forza del libro risieda nel fatto che messaggi pubblicati originariamente online siano diventati palpabili. Chi acquista i libri sono gli stessi followers su Facebook, ragion per cui conoscono i messaggi ed hanno piacere di ripercorrerli sul cartaceo. La collaborazione con Giorgio Serra per la copertina dei volumi e le immagini a corredo dei capitoli sono un valore aggiunto che si è consolidata sempre di più nel tempo. Un’amicizia trentennale cui attribuisco un grande valore”.

Duo Idea