Massa Lombarda: al via la mostra fotografica “Viaggiare” di Luisa Galanti

“Viaggiare” è il titolo della nuova mostra fotografica di Luisa Galanti in programma a Massa Lombarda in via Roli ai numeri civici 3-5-7, che aprirà al pubblico venerdì 3 luglio alle 20. In occasione dell’apertura, alla fotografia si aggiungerà anche la lettura, grazie al reading poetico delle opere di Renato Gadda, a cura di Nadia Sette. La mostra “Viaggiare” è visitabile fino al 31 luglio.

Le proposte culturali del territorio massese si arricchiscono così di un nuovo appuntamento, che si aggiunge alla mostra delle opere di Norma Cremonini, iniziata nei giorni scorsi.

La mostra è a cura dell’associazione culturale Entelechia con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp al numero 0545 985890 o scrivere a urp@comune.massalombarda.ra.it.