All’arena del Carmine di Lugo rivive “Lo chiamavano trinità”: ospite il figlio del regista

Un fine settimana contraddistinto da pellicole per tutti i gusti all’Arena del Carmine di Lugo. Il cinema estivo all’aperto prosegue infatti al chiostro del Carmine (piazza Trisi).

Sabato 4 luglio l’Arena del Carmine rende omaggio a un grande classico del cinema italiano come Lo chiamavano Trinità di Enzo Barboni, in occasione dei 50 anni dall’uscita del film. Protagonisti della serata saranno quindi i ricordi legati a questa storica pellicola grazie anche agli ospiti presenti per l’occasione: lo sceneggiatore, scrittore e regista Marco Tullio Barboni, figlio del regista del film, e la giornalista Lisa Bernardini. L’evento è organizzato in collaborazione con Lugo Music Festival.

Domenica 5 luglio arriva Le verità di Kore’eda Hirokazu. Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e per l’occasione riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive a New York con il marito Hank e la piccola Charlotte. Nella villa parigina di Fabienne, le due donne si sforzano di entrare in contatto l’una con l’altra e di fare i conti con il passato, impresa resa tanto più ardua dalla presenza delle famiglie e del maggiordomo Luc, stufo di essere dato per scontato

Lunedì 6 luglio spazio al premio Oscar Parasite di Bong Joon-ho, vincitore di ben quattro statuette: miglior film, regia, sceneggiatura originale e film straniero. Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 345 9520012 (dalle 9 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23), visitare il sito www.cinemaincentro.com o la pagina Facebook “Cinemaincentro”.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.