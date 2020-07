Classe al chiaro di luna: l’arena estiva di Classis Ravenna ospita il concerto “Evergreen & pop”

Oggi, sabato 4 luglio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna classe al chiaro di luna, l’arena estiva del Classis Ravenna, via Classense 29, ospita il concerto Evergreen & pop de La Toscanini Next.

Brani intramontabili e grandi artisti della musica sono riproposti nel programma della serata, con il direttore e arrangiatore Roger Catino:

PAUL DESMOND Take five

JOHN KANDER New York, New York

SCOTT JOPLIN The entertainer

EUROPE The final countdown

GOBLIN Profondo Rosso

ROGER CATINO The Latin jazz sound

PINK FLOYD Medley

AAVV MEDLEY Mambo/Samba

ROGER CATINO Quinta Sinfonia Rock da L. Van Beethoven

LUIS DEMETRIO Sway (Michael Bublé version)

QUEEN Bohemian Rhapsody

La Toscanini NEXT è un progetto innovativo de La Toscanini in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della regione Emilia-Romagna. Nata per dare una formazione trasversale e un’opportunità di lavoro a giovani musicisti, è un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un’impronta nazionale, al servizio della comunità.

Il suo è un percorso di Alta Formazione, fatto di teoria e pratica, con docenti d’eccellenza, che si fonde con l’attività concertistica.

Tale percorso è mirato alla crescita, qualificazione professionale e innovazione, mentre l’interazione e commistione tra generi e stili, la cifra di riconoscimento della sua attività produttiva. In questo senso l’orchestra ricerca nuovi repertori, new note, in grado di coinvolgere generi e stili differenti, dal jazz al contemporaneo, dal musical all’elettronica. Unisce sonorità classiche al pop sinfonico; offre ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico e cameristico più impegnativo, affascinante e popolare della musica classica contribuendo alla sua diffusione e valorizzazione.

Apertura cancelli ore 20

Tariffa concerto: € 12

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973