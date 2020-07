Arrivano dal Mare! apre il sipario al Parco archeologico di Classe con La vendetta della strega Morgana

Si apre il sipario sul Festival Arrivano dal Mare! e tornano così in scena, dopo quattro mesi di chiusura nei bauli e nelle casse: i burattini, le marionette, i pupazzi, portando con sé storie antiche e moderne, di gioia e di paura, divertenti, giocose da ‘sbudellarsi dalle risate’ direbbe Fagiolino Fanfan. E sarà proprio lui, l’eroe del teatrino dell’Emilia-Romagna ad accogliere il pubblico di bambini e genitori, nella splendida cornice del Parco archeologico di Classe lunedì 6 luglio alle ore 21.

A tutti gli spettatori del Festival verrà data in omaggio una visita guidata personalizzata presso il Museo La casa delle marionette, valida fino alla fine del 2020 (basterà presentarsi col biglietto di Classis).

Lo spettacolo in programma è “La vendetta della strega Morgana” della compagnia bolognese I burattini di Mattia, da considerarsi un classico del teatro tradizionale dei Burattini dell’Emilia Romagna. Mattia Zecchi, autore e interprete, allievo del grande maestro Romano Danielli, è sagace interprete della maschera di Fagiolino ed è nel novero dei più fedeli e attenti testimoni e portatori della tradizione della Commedia Burattinesca. Con questo spettacolo Mattia Zecchi ha vinto il Premio Nazionale “Le Figure del Futuro 2012” di Perugia.

La storia racconta di una grande festa che Sua Maestà Re Francesco ha indetto per il matrimonio di suo figlio, il principe Ottavio, con la principessa Bianca figlia del re di Terrafelice. Per la grande occasione a corte sono stati invitati tutti i nobili del regno: conti e contesse, duchi e duchesse, marchesi e marchese, maghi e fate, tutto sotto la supervisione del Dott. Balanzone. Durante la festa si presenta a corte la Strega Morgana che, non essendo stata invitata all’importante evento, esige di conferire con il Re. Quest’ultimo però scaccerà da corte la strega, spiegandole che non è stata invitata a causa della sua cattiveria e della sua crudeltà. Il gesto scatenerà la rabbia della strega, che rapirà il principe per vendicarsi. Per salvare Ottavio servirà l’aiuto del nostro eroe Fagiolino che, armato del suo bastone, partirà alla ricerca della strega. Riuscirà Fagiolino a liberare il principe?

Biglietto unico €7

Bambini €5

È possibile acquistare i biglietti:

Online sul sito www.classealchiarodiluna.it

e presso la biglietteria dedicata al Museo Classis Ravenna – Parco archeologico di Classe, via

Classense 29 dal lunedì alla domenica h.14-18 (anche ore 18-20 il giorno dello spettacolo)

Per informazioni

info@classealchiarodiluna.it

tel. + 39 328 4815973

whatsapp: +39 328 4815973