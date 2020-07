La biblioteca Trisi di Lugo lancia l’iniziativa “…E adesso cosa leggo?”: consigli di lettura di bibliotecari e lettori

Tanti lettori spesso chiedono consiglio ai bibliotecari su future letture. Per cercare di rispondere a questa domanda ricorrente, i bibliotecari della “Fabrizio Trisi” di Lugo hanno ideato una nuova iniziativa dal titolo “…E adesso cosa leggo?”. Al piano terra della biblioteca, in uno spazio espositivo adeguatamente segnalato, sono disponibili libri consigliati dai bibliotecari e dai lettori, accompagnati da una scheda nella quale, oltre ai dati essenziali del libro, poche semplici righe raccontano le ragioni per cui il libro è piaciuto, a chi si consiglia di leggerlo e a chi invece si sconsiglia la lettura.

“Invitiamo tutti i lettori che cercano un suggerimento nella difficile scelta di un libro – spiega la direttrice della biblioteca Luciana Cumino – a curiosare in questo ‘angolo delle proposte’ di lettura. Chiediamo anche a coloro che desiderano condividere i libri che li hanno emozionati, divertiti o che hanno ritenuto meritevoli di essere letti, di compilare una scheda e lasciarla nell’apposita buchetta, oppure inviarla via mail alla biblioteca. Con il vostro aiuto, ‘… E adesso cosa leggo?’ avrà sempre nuove e diversificate risposte e tanti libri da consigliare, diventando un prezioso passaparola tra i lettori”.

Per informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.