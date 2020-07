Quattro serate di musica dal vivo nel giardino di DART a Lavezzola: sarà possibile visitare anche Villa Verlicchi

Dopo le giornate di apertura di DART (Domus delle Arti, delle Relazioni e del Turismo) nuovo hub culturale del Comune di Conselice a Lavezzola, proseguono le iniziative a Villa Verlicchi. Ogni domenica sera di luglio il giardino della Villa sarà teatro di una serie di concerti interamente gratuiti. Si parte domenica 5 luglio alle 21 con “Marchin’ Ladies”: il duo formato da Valentina Monti e Dagmar Benghi omaggia le donne che hanno utilizzato la musica per diffondere un messaggio di rabbia, di pace, di speranza, di lotta…donne musiciste, donne poetesse, donne “in marcia”: in una parola “cantaurici”, che, attraverso i decenni più intensi del Ventesimo secolo, con la loro musica hanno fotografato le generazioni che hanno fatto sentire la propria voce contro le guerre e per la pace, per i diritti civili e per dare pari opportunità alla condizione femminile. Canzoni di protesta, ma non solo: amore, famiglia, lavoro, guerra, identità sono le tematiche affrontate con una sensibilità tutta femminile.

Appuntamento successivo il 12 luglio con Antonio Cortesi in “Un violoncello… solo?” Tra tutti gli strumenti ad arco il violoncello è sempre stato quello più di frequente associato alla voce umana. Il suo suono si esprime attraverso una tessitura ampia e un timbro profondo. Verrà esplorato un repertorio inusuale ma ricco di suggestioni tradizionali, classiche e… Pop, muovendosi nello spazio e nel tempo, dal folklore dell’Asia più lontana fino all’italianissima musica barocca italiana. Passando attraverso l’America, sospesa tra contemporaneità e tradizione, per poi arrivare fino al Nord della nostra Europa, in Germania e poi su fino in Svezia.

Domenica 19 sempre alle 21 sarà la volta di “ARS ET LABORA” con Lorenzo Ciani, Andrea Pozzati, Enrico Randi e Lauro Rambelli. Il repertorio spazia da standard Jazz a brani italiani, più o meno conosciuti, “rivisti in chiave Jazz” o semplicemente reinterpretati.

La rassegna si chiuderà il 26 luglio con la travolgente musica funky-dance dei FUNKY BROTHERS composti da Giuseppe Emiliani, Piero Tarlazzi, Roberta Mordini, Gian Paolo Minarini, Davide Villa e Fabio Poletti.

La partecipazione ad ogni serata è consentita esclusivamente su prenotazione ai numeri 0545-986930-986921 oppure tramite email a: dart@comune.conselice.ra.it

Chiunque prenota avrà inoltre la possibilità di visitare sempre gratuitamente la rinnovata Villa Verlicchi e le installazioni artistiche presentate durante i giorni di inaugurazione.