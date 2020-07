C’è DiTuttoUnPo’ nella mostra personale di Angela Zini alla vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo

C’è DiTuttoUnPo’ nella mostra personale di Angela Zini che la vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo ospita fino al 30 agosto. Ci sono tra gli altri quadri le case dei desideri, la cuoca culinaria, i burattini alla riscossa, lo Stregatto e il gatto Merlino, “una parte cioè dei miei lavori più naif – spiega Angela – più legati alla parte bambina che c’è ancora in me”.

Il mondo di fantasia di Angela, il suo mondo interiore è colorato e sorprendente, non teme accostamenti azzardati e inconsueti, è accattivante e accogliente, fatto per starci dentro al caldo e in distensione. Un mondo da interpretare come si interpretano i sogni, per simbologie e metafore, ma sogni belli che si vorrebbero realtà.

Angela Zini ha 45 anni, vive a Lugo, è madre di due bimbe e ha lavorato come capo designer creativo presso un’azienda di moda intima. Da diversi anni ha creato il marchio Le Angeline e produce oggetti, accessori, calendari e libri con le proprie illustrazioni. Dipinge e illustra su commissione e crea le immagini guida per rassegne teatrali e di burattini. La sua creatività trova sfogo nel portare all’esterno le sue fantasie dolci e colorate.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26 a Bagnacavallo.

DiTuttoUnPo’ fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

Informazioni: 0545 60784

www.bottegamatteotti.it