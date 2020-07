A Russi “Un palco per gli appassionati” al giardino della Rocca

“Un palco per gli appassionati” è il progetto openstage del ricco calendario estivo “A Russi c’è il mare” pensato per dare visibilità a chi ama suonare o recitare, ma, non facendolo di professione o essendo alle prime armi, non trova luoghi per esibirsi dal vivo.

Per dare spazio a questi ultimi, l’Amministrazione comunale di Russi mette quindi a disposizione il palco del giardino della Rocca “T. Melandri” e l’impianto fonico (non gli strumenti), dalle ore 18.30 alle ore 21 di ogni domenica da qui al 23 agosto compreso.

Per ottenere lo spazio occorre prenotarsi entro le ore 12 del giovedì precedente alla domenica che si richiede, telefonando allo 0544 587641 oppure mandando una mail con oggetto “Openstage” a cultura@comune.russi.ra.it.