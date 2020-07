Conselice. Cristiano Cavina a Martedì di parole sotto le stelle con “Fame chimica”

Prosegue la rassegna “Martedì di parole sotto le stelle” con l’appuntamento del 7 luglio assieme a Cristiano Cavina che presenta il suo ultimo lavoro “Fame Chimica” edito da Marcos y Marcos. L’autore dialogherà con Carlo Bertocchi, conselicese di nascita e allievo di Cavina alla scuola Holden.

Si tratta della prima presentazione dal vivo di “Fame Chimica”. L’autore di Casola Valsenio si cimenta con l’espressione poetica e lo fa affrontando un tema spinoso e delicato come quello della droga e dello sbando giovanile.

“Non ero mai riuscito a scrivere di certi anni segreti e scomodi che si trovano a vivere alcuni di noi. Zero. Poi ho trovato delle parole scarabocchiate su vecchi pacchetti di sigarette aperti come cristi in croce. E ho capito. Non era narrativa. Era questa roba qui.”

I prossimi appuntamenti in programma sono il 14 luglio con Valentina Bardi col suo romanzo “Ventiquattro”, il 21 Luglio Monica Guerra con la sua raccolta poetica “Nella moltitudine” presentata da Rossella Renzi ed il 28 luglio si chiude la prima parte della rassegna estiva con Lia Giberti e i suoi romanzi “Inevitabili bugie e mezze verità” (2019) e “La sua Australia” (2020).