MEI di Faenza. Boom di iscrizioni per il Contest “Arrangiami!”. Tanti gli omaggi a Morricone

Si cono chiuse il 30 giugno le iscrizioni al contest “Arrangiami!”, per riarrangiare grandi brani che hanno fatto la storia della musica.. Il contest, organizzato dal MEI, ha avuto un boom di iscritti con oltre 400 giovani.

Tra questi sono state proposte le tante colonne sonore del grande Maestro Ennio Morricone, segno che le sue opere hanno superato le generazioni e resteranno per sempre.

“Si tratta di un risultato straordinario soprattutto in questi giorni particolarmente complessi per l’Italia e per il settore musicale. Una partecipazione così entusiasta da parte dei giovani artisti è una conferma che l’iniziativa coincide perfettamente col desiderio di guardare con ottimismo al futuro e di superare questo momento difficile mantenendo viva la creatività” ha dichiarato il Patron del Mei Giordano Sangiorgi.

ARRANGIAMI! 100 ANNI PER IL FUTURO si rivolge a musicisti dai 18 ai 35 anni in grado di creare nuovi arrangiamenti, di realizzare una propria versione di uno dei 50 brani facenti parte del catalogo del Gruppo Editoriale Bixio, firmati da artisti come lo stesso fondatore della casa editrice, Cesare Andrea Bixio e da Piero Umiliani, Piero Piccioni, i Goblin, Claudio Simonetti, Tony Esposito, Andrea Guerra, Fabio Frizzi, Vince Tempera, Franco Bixio, Carlo Rustichelli, Massimo Nunzi, Riz Ortolani, Giorgio Giampà e tanti altri indicati nel concorso.

Saranno quindi messe a disposizione celebri canzoni come Parlami d’amore Mariù, Mamma, Vivere, Kalimba de luna e temi di film e fiction come Phenomena, Amici miei, Febbre da cavallo, Il piccolo diavolo, il Cacciatore, Sirene e molti altri. I brani potranno essere reinterpretati e riarrangiati oppure rielaborati utilizzando sample e porzioni delle registrazioni originali.

I brani in gara devono essere inviati all’indirizzo mei@materialimusicali.it

I vincitori riceveranno premi in denaro e concrete opportunità per entrare in contatto con il settore professionale delle colonne sonore.

Visto il successo di questa iniziativa e la grande quantità di richieste di partecipazione anche da parte di artisti con un’età superiore a quella prevista, il MEI ha deciso di istituire un ulteriore premio speciale, ovviamente fuori gara, anche per la categoria over 35.