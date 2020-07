Storia di due principi e della Regina delle fate alla Molinella di Faenza con la Compagnia delle Feste

Mercoledì 8 luglio alle 21.15 l’Associazione Nostrarte di Faenza presenta “Storia di due principi e della Regina delle fate”, uno spettacolo teatrale per grandi e piccini (dai 4 anni in su) scritto e diretto da Tiziana Asirelli e realizzato dalla Compagnia delle Feste, che si terrà in piazza della Molinella a Faenza.

Nostrarte torna alla Molinella con la classica favola estiva realizzata dalla Compagnia delle Feste. Adatta per adulti e bambini dai 4 anni in su, la Storia di due principi e della Regina delle fate di Tiziana Asirelli non deluderà nessuno. Ecco qualche anticipazione sulla trama: il re e la Regina di Bellosguardo sono disperati, perché i loro due figli dovevano essere coraggiosi, avventurosi e pronti a sposarsi per rafforzare il regno, invece sono due ragazzoni pacifici e decisamente scapoli! Insieme alla balia dei principi, il Re e la Regina escogitano un piano per farlo finalmente crescere, ed ecco che comincia l’avventura! Ninfe, Maghi, Creature Oscure e terribili Streghe presenteranno molte prove ai due principi…ma cosa li aspetterà al loro ritorno al castello?

Biglietti interi 8 euro

ridotti (7-12 anni) 5 euro

gratuito per i bambini fino ai 6 anni compresi

Info e prenotazioni presso: Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4, Faenza

tel: 0546 681712 oppure mandando e-mail a: info.nostrarte@gmail.com