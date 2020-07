Gardin e Pompignoli (Lega): celebrazioni Dante, lo smacco di Forlì a Ravenna, qui zero offerta turistica

“Forlì fa centro e Ravenna flop. Ennesima dimostrazione dell’incapacità dell’amministrazione ravennate che rischia di vedersi sottrarre dalla città cugina il cuore delle celebrazioni per i 700 anni di Dante”. La Capogruppo della Lega in Consiglio comunale Samantha Gardin, e il neo consigliere Comunale Nicola Pompignoli attaccano gli assessori alla Cultura, Elsa Signorino, e al Turismo, Giacomo Costantini, “più noti per i bassi numeri delle visite al Museo Mar che per la promozione turistica e culturale della città di Ravenna”.

“La Giunta guidata dal Pd di Michele De Pascale prenda appunti e impari dal gioco di squadra fra Gallerie degli Uffizi di Firenze e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che porterà lustro a Forlì con le celebrazioni dei 700 anni del Sommo Poeta. Vorrei solo ricordare ai signori amministratori del Pd che Ravenna e Dante sono legati a doppio filo e che se non si inizieranno ad elaborare progetti unitari di sponsorizzazione e reale valorizzazione del Museo d’arte di Ravenna, i numeri dell’affluenza ai monumenti della città rimarranno pessimi come sono oggi” concludono Gardin e Pompignoli.