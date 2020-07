Se porti l’olio usato alla stazione ecologica vinci i biglietti per il concerto di Brunori Sas

Grazie alla partnership tra Hera e Ravenna Festival, i primi 25 clienti che entro il 15 luglio porteranno la maggiore quantità di olio usato presso i centri di raccolta della provincia di Ravenna si aggiudicheranno due ingressi gratuiti al concerto del 24 luglio a Lugo.

Come funziona la promozione

Le prime 25 utenze che entro il 15 luglio avranno conferito il maggior quantitativo di olio esausto (in termini di peso) si aggiudicheranno 2 biglietti per il concerto di Brunori Sas del 24 luglio 2020 a Lugo, nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Hera e il Ravenna Festival. A partire dal 20 luglio sul sito di Hera sarà pubblicata la graduatoria con i codici clienti dei vincitori. I biglietti saranno inviati il giorno precedente lo spettacolo in modalità mail e/o WhatsApp, previo contatto telefonico da parte di Hera.

Un’iniziativa per migliorare la raccolta degli oli usati

L’iniziativa, rivolta alle utenze domestiche, ha lo scopo di stimolare i cittadini alla corretta raccolta degli oli usati (provenienti principalmente dalla cottura dei cibi, dai processi di frittura e dal loro utilizzo nei vasetti degli alimenti come conservante) per contenere e ridurre i danni causati all’ambiente per un loro conferimento sbagliato, mentre se correttamente separati possono essere trasformati in biocarburante.

L’olio non va versato direttamente, ma deve essere conferito all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, purché non abbiano un diametro superiore ai 18 cm, chiusi con il loro tappo.

Per maggiori informazioni e regolamento, consultare il sito www.gruppohera.it.