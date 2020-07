“Giovedì da Leoni” a Cotignola: Stefano Massini con “Dizionario Inesistente” nel giardino del Teatro Binario

Dopo il sold out della serata di apertura che ha segnato anche la ripresa delle attività di spettacolo dal vivo nel territorio della Bassa Romagna, proseguono gli appuntamenti della rassegna “Giovedì da Leoni”, nel Giardino del Teatro Binario di Cotignola.

Giovedì 9 luglio, in scena alle 21.30 lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, uno degli autori italiani più apprezzati all’estero, e uno dei più rappresentati sui palcoscenici di tutto il mondo, da Broadway al West End di Londra. I suoi testi sono tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes.

Definito “il raccontastorie più popolare del momento”, animato da una fortissima curiosità e voglia di raccontare, con i suoi affreschi narrativi Massini tocca il cuore e la mente, grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, temi, personaggi del passato, miti moderni, fatti di cronaca con gli stati d’animo dell’essere umano. La narrazione è per lui il grimaldello che lo porta a rintracciare e collegare storie ricreandole dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi il giovedì sera a Piazzapulita su LA7, ma anche nelle colonne del quotidiano La Repubblica, nei romanzi, nei saggi e nelle opere per teatro diffuse in tutto il mondo. “Qualcosa sui Lehman” (Mondadori) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger).

La sua vena irresistibile di narratore si sprigiona più che mai in “Dizionario inesistente”, il libro pubblicato da Mondadori in cui lo scrittore inanella ritratti formidabili e storie avvincenti, in un crescendo fra ironia, risate, emozioni e riflessioni profonde. Le 21 parole presenti in questo dizionario sono completamente inventate ma non sono inventati gli stati d’animo che queste definiscono: un sorprendente catalogo di umanissime sfumature delle nostre emozioni.

Giovedì 16 luglio si proseguirà con una serata dedicata alle famiglie. Il Circo El Grito con il suo funambolico Bliss che, a Cotignola, segnerà un’anteprima nazionale, condurrà il pubblico in un viaggio originale fatto di musiche, equilibrismi, giocoleria e acrobatica aerea.

La rassegna Sipario 13 Summer è diretta e organizzata dall’Associazione Cambio Binario, con il contributo e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cotignola.

Prevendite su www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

A Cotignola è stato attivato un punto vendita presso la Tabaccheria Patuelli, Piazza Vittorio Emanuele II, 35.

Per informazioni: tel 373 5324106 oppure info@cambiobinario.it