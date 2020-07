Bagnacavallo. Cineparco delle Cappuccine propone weekend a base di brillante commedia

Un fine settimana di film internazionali è in programma per Bagnacavallo al Cinema dal 10 al 13 luglio 2020. Il Cineparco delle Cappuccine (via Berti 6 a Bagnacavallo) proporrà venerdì 10 luglio la commedia brillante L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré, mentre sabato 11 si tingerà di giallo con Cena con delitto – Knives out di Rian Johnson, un thriller vecchio stampo alla Agatha Christie con un cast d’eccezione. La settimana si concluderà domenica 12 luglio con Piccole donne di Greta Gerwig, una lettura personale del grande classico della letteratura firmato dalla giovane regista statunitense. Il film sarà replicato lunedì 13.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it . In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti.