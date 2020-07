La biblioteca Trisi di Lugo propone “Un’estate tra le pagine”. Nuove proposte di letture nella sezione ragazzi

Durante tutto il periodo estivo, la sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo propone “Un’estate tra le pagine”, selezione di nuovi libri per tutti i gusti e le età, dai più piccoli ai giovani adulti. Negli spazi della sezione Ragazzi nei prossimi mesi si potranno così trovare nuove proposte a disposizione per il prestito a domicilio.

Questa iniziativa si aggiunge ai tanti appuntamenti proposti dalla Sezione Ragazzi nelle ultime settimane, come “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, rassegna online di video presentazioni di libri e video letture con autori e illustratori per ragazzi, e “Una ventata di libri” con consigli di lettura per bambini e adolescenti a cura delle bibliotecarie della sezione Ragazzi.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38558 o scrivere alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it .