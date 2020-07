Progetto Excover – Delta 2000 per valorizzare il territorio di Alfonsine

Il progetto Excover, Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of Adriatic Area, iniziato la scorsa estate con le interviste ai residenti e ai turisti di Alfonsine, entra da ora in una seconda importante fase. Excover è un progetto di Cooperazione Territoriale Europea finanziato dal programma Italia Croazia, dove Delta 2000 è uno dei partner di progetto, che spalanca le porte della progettazione alle comunità locali e invita i cittadini a fornire contributi e idee finalizzati allo sviluppo di un modello turistico territoriale sostenibile, condiviso e partecipato.

Nello specifico il focus del progetto verte sulla valorizzazione e sulla promozione del patrimonio culturale e naturale di 10 aree poco conosciute localizzate in regioni italiane e croate che si affacciano sul Mare Adriatico con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo territoriale equo e sostenibile in termini di distribuzione dei turisti sul territorio e di destagionalizzazione degli afflussi.

La precedente fase di studio, compiuta la scorsa estate, ha visto la somministrazione diretta di questionari e interviste agli abitanti e ai visitatori del territorio di Alfonsine, che, con il supporto del Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, hanno permesso di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza interni al sistema turistico locale e di far emergere anche le opportunità e i rischi determinati da fattori esterni all’organizzazione turistica del Comune di Alfonsine.

Delta 2000, con il supporto dell’Università di Udine, si sta occupando dell’identificazione e della mappatura di tutti gli attrattori del territorio che hanno o potrebbero avere un valore importante per lo sviluppo turistico attraverso attività di coinvolgimento attivo della popolazione residente, grazie alla quale sarà possibile raccogliere una serie di informazioni, anche inedite, sul patrimonio naturale, artistico, storico e culturale del territorio.

Ciascun luogo ha infatti elementi e attrattori turistici visibili e collettivamente riconosciuti, attorno ai quali, di norma, si costruisce il prodotto turistico. Oltre a questi attrattori oggettivi ogni comunità custodisce uno scrigno di saperi, memorie, simboli e valori culturali che sempre di più corrono il rischio di diventare silenziosi, banalizzati, indifferenti e inespressivi. Ecco che la mappatura culturale può essere molto preziosa sia nel generare nuove prospettive e punti di vista per il cittadino sia nel preparare il terreno per un’efficace e innovativa pianificazione turistica.

Per il territorio di Alfonsine martedì 7 luglio 2020 si è tenuto il primo incontro online, al quale hanno partecipato cittadini e istituzioni, nel corso del quale sono state illustrate sia le finalità di questa specifica fase del progetto sia le caratteristiche e le modalità di individuazione gli elementi, soprattutto di carattere immateriale, funzionali alla mappatura del territorio. La registrazione dell’incontro è disponibile sul canale Youtube del Gal Delta 2000.

A questo incontro ne seguiranno altri nei prossimi mesi, finalizzati all’individuazione dei primi dati quantitativi relativi agli asset del territorio, unitamente a materiale di natura qualitativa, quale video, fotografie e narrazioni che andrà a mettere in risalto la preziosa specificità e unicità locale.

Oltre ad incontri saranno realizzati anche sistemi on line, promossi attraverso il sito web di Delta2000 www.deltaduemila.net e la pagina facebook, per raccogliere agilmente materiali informativi sui luoghi del cuore di Alfonsine .

Il Gal Delta 2000, Partner del progetto Excover insieme ad altri 11 enti italo croati, come da sua prerogativa, adotta ancora una volta l’approccio partecipativo per la realizzazione di azioni legate alla valorizzazione territoriale in ambito turistico, coinvolgendo la comunità locale, gli attori economici e le istituzioni.