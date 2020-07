A Ravenna riparte il Bibliobus: si va verso il mare con la nuova tappa della Darsena

Fino al 31 agosto il Bibliobus dell’Istituzione biblioteca Classense riprende il percorso estivo che prevede le fermate ai lidi e una novità: la Darsena di città.

Sulla banchina del lungocanale di via D’Alaggio, in prossimità di Darsena PopUp, sarà possibile incontrare il Bibliobus ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19 e trovare tante proposte di lettura e visione per tutti.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per le biblioteche, il servizio, che negli anni ha registrato un incremento di lettori e lettrici e un notevole gradimento da parte della comunità e dei turisti, riparte con un’ampia offerta di libri e dvd, offerti in tutta sicurezza rispettando le norme anti-Covid 19. Sugli scaffali della biblioteca su ruote si possono trovano tutti i generi di letteratura, per accontentare lettrici e lettori di tutte le età.

Come si accede al servizio?

Basta essere iscritti presso una delle Biblioteca della Rete di Romagna e San Marino oppure ci si può registrare per la prima volta presso il Bibliobus stesso. I documenti presi a prestito potranno essere restituiti in qualsiasi biblioteca del sistema bibliotecario urbano oppure al Bibliobus nei successivi appuntamenti.

Sarà possibile accedere ai libri scegliendo dagli scaffali oppure restando all’esterno, dove una postazione informale con tavolino e sedie da giardino è stata allestita per fornire informazioni e registrare i prestiti.

Ecco il percorso del Bibliobus:

– il martedì a Porto Corsini nell’area verde camping dalle 10 alle 12 e a Marina Romea nell’area mercato via Dei Lecci dalle 16 alle 19;

– il mercoledì al mercato di Ravenna via Sighinolfi dalle 10 alle 12 e alla Darsena dalle 16 alle 19;

– il giovedì a Lido di Classe, nell’area mercato piazza Mario Ricci dalle 16 alle 19;

– il venerdì a Lido Adriano in Viale Virgilio dalle 10 alle 12.30 e a Punta Marina, area mercato viale dei Navigatori dalle 16.30 alle 19;

il sabato sarà, come sempre, al mercato di via Sighinolfi dalle 10 alle 12.30.

Per informazioni sui percorsi e orari: www.classense.ra.it – bibliobus@classense.ra.it e 338.5794661.