Burattini: Vladimiro Strinati porta in scena “Nonna e Volpe” nel giardino delle scuole Pascoli di Cervia

Questa sera alle 21 presso il giardino delle scuole Pascoli (Parco Rimembranza) di Cervia, il deus ex machina della manifestazione Vladimiro Strinati porta in scena ‘Nonna e Volpe’ commedia per burattini, oggetti, attore, scritto a due mani con il regista ravennate Danilo Conti. Conflitto surreale tra due personaggi agli antipodi: Nonna, che vede la sua tranquilla ed abitudinaria esistenza continuamente minacciata dagli scherzi della dispettosa Volpe.

Due opposte visioni della vita a confronto: il vecchio e il nuovo, il passato e il presente, il tutto condito da atmosfere tipiche della ‘slapstick comedy’, la commedia degli scapaccioni e torte in faccia lanciata da Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, e, nel mondo dei cartoons da Tom & Jerry e Willy il Coyote. Un susseguirsi di gag sulla falsariga dei più recenti mini sketch della serie animata coreana Larva, in cui i protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al limite della correttezza , poichè hanno come unico scopo: il puro divertimento.